Gündem AYM görevini ihlal ediyor
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

AYM görevini ihlal ediyor

Anayasa Mahkemesi, Albay Hüseyin Kurtoğlu’na kurulan kumpasta FETÖ’yü destekleyen Yargıtay üyelerinin dosyasına bakmadı, ‘görevsizlik’ hükmüne vardı. Tartışmalara yol açan karar, Yargıtay üyelerinin Yüce Divan’da yargılanmasını düzenleyen Anayasa’nın 148. maddesinin ihlâli anlamına geliyor

Osman Özgan Yeni Şafak
Hüseyin Kurtoğlu
Hüseyin Kurtoğlu

Anayasa Mahkemesi (AYM), FETÖ’nün Hüseyin Kurtoğlu kumpasında rol alan eski Yargıtay üyeleri hakkında ‘görev suçu’ nedeniyle Yüce Divan’da açılan davanın Yargıtay’da görülmesi gerektiğine hükmederek ‘görevsizlik’ kararı verdi. FETÖ’den hapse mahkum olan Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak’a ilişkin 7’ye karşı 9 oyla alınan bu karar birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Anayasa’nın 148. maddesine göre Anayasa Mahkemesi, Yargıtay üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamakla görevli ve yetkili. Ancak AYM, yargılamanın, nitelikli suç olan yani örgüt üyeliği suçunun görüldüğü yüksek mahkemede yapılması gerektiğini belirterek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Kulislerde, Yargıtay üyeleri hakkında görev suçu nedeniyle açılan davanın Yüce Divan’da yapılmamasının Anayasa’nın 148. maddesinin açıkça ihlâli anlamına geldiği ifade ediliyor.

ORTADA DAVA KALMADI

Kararla ilgili tartışılan başka bir konu ise AYM’nin ‘birleştirme’ kararı oldu. AYM, görevsizlik kararında Yüce Divan’da açılan ‘görevi kötüye kullanma’ davası ile Yargıtay’daki ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ yargılamasının birleştirilmesine hükmetti. Ancak AYM’nin bu kararı aldığı 31 Ekim 2019 tarihinde, her üç Yargıtay üyesi de FETÖ üyeliğinden hapse çarptırılmış ve dava dosyası temyiz incelemesi için Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun önünde bulunuyordu. Kararın yazım aşamasında ise sanıklara verilen cezalar Ceza Genel Kurulu’nda onandı ve karar kesinleşti. Yani AYM’nin gönderdiği dosyanın birleştirilebileceği bir dava da kalmamış oldu. Yargı kulislerinde, sanıklarla ilgili FETÖ’den görülen yargılama devam ediyor olsaydı ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulunca sanıklara verilen ceza bozulsaydı her iki davanın üst mahkeme konumundaki Yüce Divan’da birleştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

FETÖ’nün hedefinde

  • Albay rütbesiyle İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olduğu dönemde Hüseyin Kurtoğlu, FETÖ’nün düzmece bir kumpasıyla suçlanmış, terfisi engellenmişti. Kurmay Albay Kurtoğlu, 2012 YAŞ toplantısında generallik sırasındaydı ancak hakkındaki soruşturma nedeniyle terfi edemedi. Onun yerine hemen ardından gelen Hamza Celepoğlu terfi ederek tuğgeneral oldu. Adana Jandarma Bölge Komutanı olarak ataması yapılan Celepoğlu, 2014 Ocak ayında FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasında baş rollerden birini oynamıştı. FETÖ kumpasına uğrayan Kurtoğlu şimdi Tümgeneral rütbesiyle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevini yürütüyor.

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