AYM Yargıtay’ın üstünde değil: 'Anayasa değişikliğine hepimizin ihtiyacı var'

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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) son dönemlerde FETÖ üyeliği nedeniyle hapse mahkum edilen kişilere yönelik lehe kararlarını eleştirerek “Yargıtay’ın üstünde bir mahkeme değil” dedi.
Yıllık değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Akarca, soruları cevapladı. Anayasa Mahkemesi’nin, “FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock’a ilişkin verdiği ihlal kararlarının Yargıtay’ın FETÖ ile mücadelesini olumsuz etkilediği” yönündeki soruyu, Akarca, “Herkesin önce Anayasa’ya ve yasaya kendisinin sadakatle bağlı olduğunu unutmaması gerekir” diye cevapladı. Akarca, Anayasa Mahkemesi’nin birçok kararında bireysel başvurunun inceleme çerçevesini belirlerken, davada uygulanan hukuk kurullarını yorumlamanın ve maddi delil ve olguların değerlendirilmesinin ilgili yargı mercilerin görevi olduğunu anımsattı.
“Yasa ve Anayasa, Anayasa Mahkemesi’ni de bağlar” ifadelerini kullanan Akarca, şöyle devam etti: “Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. Sanki ‘Her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim, bütün delillere bakarım’ şeklinde bir anlayış doğru değil. Bu, AYM’nin iş yükünün daha da artmasına, işin içinden çıkılmaz hale gelmesine, kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin otoritesinin zedelenmesine de yol açar. AYM kararlarının da Anayasa’ya ve yasaya uygun olması gerekiyor. Eğer yetki aşımında bulunur da süper temyiz mahkemesi niteliğine kavuşursa bu bütün toplumda bir tartışmaya ve kargaşaya neden olabilir.”
“Eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa, istinafta da temyizde de bunlar denetlenmişse artık Anayasa Mahkememizin bu alana girmemesi gerekir. Alana girdiği zaman bu sorunlar daha da artabilir. Anayasa Mahkememizin yargısal aktivizm değil de bir yönlendirme yoluna başvurmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Diğer mahkemelerin de elbette Anayasa Mahkememizin kararlarının bağlayıcılığını göz önünden uzak tutmamaları gerekir.”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen hapis cezasının seçim öncesi kesinleşip kesinleşmeyeceğine dair soru üzerine Akarca, yargılama sürecinin devam ettiğini, dosyanın önce istinafa gideceğini, belki de orada kararın kesinleşerek, Yargıtay'a hiç gelmeyebileceğini söyledi. Akarca, kararın Yargıtay'a gelmesi halinde de öncelikle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca denetlenerek ilgili daireye gideceğini, istisnai durumlarda dosyaların öne alınabildiğini ancak bunun takdirinin yargılama sürecinde görev alan yargı mensuplarına ait olduğunu söyledi.
Yargıyla ilgili bir Anayasa değişikliği ihtiyacı olup olmadığı sorusunu cevaplayan Akarca, yasalarda da değiştirilmesi gereken hususlar olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin, yargının da derli toplu, sivil, demokratik, hukukun üstünlüğünü esas alan, hukuk devleti ilkesini benimseyen, özgürlükçü, adalet ve toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, adalet anlayışını getiren, toplumsal barışı getiren bir anayasaya hepimizin ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.