Gündem AYMden Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapan kanunun iptal istemine oy çokluğuyla ret
POLİTİKA

AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun iptal istemine oy çokluğuyla ret

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
AYMden Milletvekili Seçimi Kanununda değişiklik yapan kanunun iptal istemine oy çokluğuyla ret
Arşiv

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapan kanunun bazı hükümlerinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.

CHP BAŞVURMUŞTU

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un seçim kurullarının oluşumunu düzenleyen 5 ve 6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebini, gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, iptali istenen hükümlerin Anayasa'ya aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin reddine oy çokluğuyla karar verdi.

Meclis üç aylık aranın ardından 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak
GÜNDEM
Meclis üç aylık aranın ardından 1 Ekim'de çalışmalarına başlayacak

Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Seçim kanununda değişiklik Resmi Gazete'de
Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Boğazda faciadan dönüldü

Dümeni kilitlendiği için sürüklenen yük gemisi Üsküdar sahiline 100 metre kala durabildi.

​AK Parti'den muhalefete 'erken seçim' tepkisi

'Milletvekili Seçimi Kanunu'nda değişiklik kararı verildi.

​Rusya'nın hamlesinin ardından NATO ülkelerine kritik çağrı.

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.