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ANKARA

AYM’ye yeni formül

Kritik kararlarıyla zaman zaman “yetki alanını aştı” tartışmalarının odağında olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), sadece kesinleşmiş dosyalarla ilgili başvuruları karara bağlaması seçeneği gündemde.

Osman Özgan Yeni Şafak
AYM’ye yeni formül ​
Fotoğraf: Arşiv

Kritik kararlarıyla zaman zaman “yetki alanını aştı” tartışmalarının odağında olan Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), sadece kesinleşmiş dosyalarla ilgili başvuruları karara bağlaması seçeneği gündemde. Yeni anayasa çalışmaları kapsamında, yürüyen dosyalardaki hak ihlali iddialarının istinaf ve Yargıtay’da çözümlenmesi seçeneği üzerinde durulduğu belirtiliyor.

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KESİNLEŞMİŞ KARAR FORMÜLÜ

  • Buna göre, AYM’nin sadece kesinleşmiş kararlarla ilgili bireysel başvuruları görüşmesi ve karara bağlaması seçeneği üzerinde duruluyor. Bunun yerine ise yürüyen dosyalarda, kesinleşmiş ara kararlarla ilgili ‘hak ihlali’ itirazlarının istinaf mahkemelerine ve Yargıtay’a yapılması gibi bir sistem tartışılıyor.

DOĞRUDAN AYM’YE GİDİLSİN

AYM’ye başvuru yapıldığı tarihindeki şartlar ile AYM’nin başvuruyu ele aldığı tarihteki şartların farklı olabildiğine dikkat çeken kaynaklar, “AYM’nin ihlal tespiti yaptığında dosyada şartlar değişebiliyor ve mahkeme tutukluluğun devamına karar veriyor. Dolayısıyla ‘AYM kararına uyulmadı’ gibi bir durum ortaya çıkıyor. O yüzden AYM tamamlanmış dosyaya bakmalı. Yerel mahkemenin bir kararına karşı doğrudan AYM’ye gidilmemesi lazım. Kendi iç mekanizmalarında itiraz yapabilir” değerlendirmesini yaptı.

MECLİS’TEN DAHA FAZLA ÜYE

  • 15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini Cumhurbaşkanı, 3 üyesini ise Meclis seçiyor. Yapılan görüşmelerde, Meclis’in AYM’ye seçtiği üye sayısının artırılmasının da gündeme geldiği öğrenildi.
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