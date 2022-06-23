B. Selman’dan iade-i ziyaret

Türkiye, dış politikada normalleşme adımları kapsamında dün önemli bir misafiri ağırladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iki ay önceki ziyaretinin iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Mısır ve Ürdün ziyaretlerinin ardından Selman dün akşam saatlerinde Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman'ı resmi törenle karşıladı.

10 BAKAN KATILDI

Erdoğan, kalabalık bir heyetle Ankara'ya gelen Suudi Prens Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ve Selman başbaşa görüşmenin ardından heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

İHA VE SİHA ALACAKLAR

Yerli ve milli savunma sanayiinde önemli başarılara imza atan Türkiye'nin bu alandaki en kritik unsurlarının başında silahlı ve silahsız insansız hava araçları geliyor. Suriye, Libya, Azerbaycan ve terörle mücadelede sıcak çatışma sahalarında sergiledikleri performanslarla öne çıkan SİHA'lara ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den İHA ve SİHA almak istediğini ifade eden Suudi yönetiminin, İHA ve SİHA'ları alma isteği yapılan görüşmelerde ele alındı.

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TİCARET HACMİ GENİŞLEYECEK

Suudi Arabistan, Türkiye'ye petrol ve kimyasal ürünler ihraç ederken Türkiye'den de işlenmiş petrol ürünleri, elektrik panoları, inşaat demiri ve mobilyanın başını çektiği çeşitli ürünler ithal ediyor. İki ülke arasında ticaret hacminin gelişmesi konuları da görüşmede masaya yatırıldı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında sağlık, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi, finans, ticaret, turizm, müteahhitlik, gayrimenkul gibi kritik alanlarda anlaşmalar yapıldı.

Yatırımları üçe katlayacağız

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr, “Gıda üretimi, inşaat konusunda Türkiye’de çok büyük şirketler var. Birçok Türk firması ülkemizde kayıtlı şekilde iş yapıyor. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3’e katlanacağını düşünüyoruz. Turizm, üretim, tarım gibi alanlarda birçok Suudi yatırımcı da Türkiye’de iş yapıyor. Türkiye ile pek çok alanda ekonomilerimizi geliştirmek için iş birliği yapacağımıza inanıyorum” dedi.

İlk imzalar gıda ve turizmde

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte Ankara’ya gelen heyette yer alan iş adamları, değişik sektörlerde yatırımları olan milyar dolarlık şirketleri temsil ediyor. Suudi Arabistan’ın en büyük firmaların tepe yönetimindeki isimlerin temsil ittiği şirketlerin; taahhüt, inşaat, gayrimenkul, turizm, lojistik, enerji, gıda, tarım, savunma sanayii, imalat, makine, altın ve mücevher başta olmak üzere değişik alanlarda yatırımları bulunuyor. Gelen heyetteki isimler, hem temsil ettikleri sivil toplum kuruluşları hem de sahibi ve yöneticisi oldukları şirketler itibariyle Suudi Arabistan iş dünyasının et etkili isimleri olarak dikkat çekiyor.

KAYIPLARI TELAFİ ZAMANI

Veliaht Prans’ten önce Ankara’ya gelen Suudi Arabistan iş heyetinin ilk teması Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile oldu. Bu temasta iyi niyet anlaşmaları imzalandı. DEİK Başkanı Nail Olpak, iş dünyası olarak Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ticari ilişkilerde ivme yakalamak için çalıştıklarını ve kaybedilen yılları geri kazanmak adına gayret etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

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GÜNDEM Prens Selman Türkiye'ye geliyor

GÜNDEM Prens Selman Türkiye'ye geliyor



