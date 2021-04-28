'Babası şartlar ne olursa olsun asla bırakma' demişti: Başkan Sarı baba vasiyeti ramazan geleneğini sürdürdü

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Uluköy'de her yıl ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği iftar programını bu yıl koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gerçekleştiremediğini belirtti.

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Başkan Sarı, "Babamın 'şartlar ne olursa olsun bu hizmet yarışını asla bırakma ve doğduğun toprakları asla unutma' diye vasiyeti var. Biz de geleneksel programımızı devam ettirmek ve hayır ile yarışmak için doğduğum topraklara giderek ramazanın bereketini eş, dost, akraba ve köy sakinlerimiz ile birlikte paylaştık, büyüklerimizle hasbihal ettik. Ayrıca yakın çevre köylerimizdeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kendileri ile hediyeleşip, muhabbet gidererek ramazanın feyz ve bereketine nail olabilmek için gayret gösterdik” diye konuştu.

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Kendisine gösterilen yakın ilgiden memnun olan Sarı, "Bu dünyada doğumla birlikte kulağa okunan ezanla sala arasındaki süreye hayat diyorlar. Bu hayatta yaptığımız iyiliklerle, güzelliklerle anılmak ve Hakk’ın rızasını kazanmaktan başka gayemiz yoktur. Bu hayır-hasenat işi içinde belediyeden bir kuruş masraf etmiyoruz. Kendi helal paramla yardımda bulunuyorum. Bu şekilde yardımlaşmayı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.