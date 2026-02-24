Babası tabutunu kucağında taşıdı: 1,5 aylık bebek yaşama tutunamadı

Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de futbolcu Fırat Çelikol ile eşi Elif Çelikol çiftinin 1,5 ay önce doğan bebeği, kalp sorunu nedeniyle acil olarak Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede tedavi gören bebek yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.