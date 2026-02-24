Yeni Şafak
Babası tabutunu kucağında taşıdı: 1,5 aylık bebek yaşama tutunamadı

Babası tabutunu kucağında taşıdı: 1,5 aylık bebek yaşama tutunamadı

21:5024/02/2026, Salı
DHA
Baba, bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı.
Baba, bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı.

Zonguldak’ta futbolcu Fırat Çelikol ile eşi Elif Çelikol’un kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen 1,5 aylık bebekleri, Ankara’daki hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. İsmi dahi konulamayan bebek için Korubaşı Mahallesi’nde cenaze namazı kılınırken, baba Çelikol’un tabutu kucağında taşıdığı anlar yürekleri burktu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalp problemiyle doğup Ankara'da yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren futbolcu Fırat Çelikol ve Elif Çelikol'un 1,5 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de futbolcu Fırat Çelikol ile eşi Elif Çelikol çiftinin 1,5 ay önce doğan bebeği, kalp sorunu nedeniyle acil olarak Ankara'ya sevk edildi. Ankara'daki hastanede tedavi gören bebek yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı

İsmi dahi konulamayan bebek için Korubaşı Mahallesi’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, ilçe protokolü üyeleri ve siyasi parti temsilcileri ile ailenin sevenleri katıldı. Baba Fırat Çelikol, bebeğinin tabutunu tek başına kucağında taşıdı. Bebek, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



#Zonguldak
#Ereğli
#Bebek
