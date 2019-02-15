Bağcılar İstanbul’un merkezi

Lokman Çağırıcı, her zaman halkın içinde olduklarını ve aldıkları önerileri değerlendirdiklerni söyledi.

Bağcılar Belediye Başkanı ve AK Parti Başkan Adayı Lokman Çağırıcı, 32 yıldır siyaset yapığı ilçeye hizmet etmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çağırıcı önümüzdeki dönem için belirlenen seçim çalışmalarını ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri Yeni Şafak’a anlattı. Çağırıcı, “Bağcılar’da halkın, siyasetin ve belediyeciliğin tabanından geldim. Sokaklarında oynadığım, büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım Bağcılar’a çeyrek asırdan fazla belediyecilik alanında hizmet ediyorum” şeklinde konuştu.

İLÇEDEN 9. METRO HATTI GEÇİYOR

Çağırıcı, özetle şunları söyledi: "Başka ilçelerde vatandaşlar metro geliyor diye sevinirken biz ilçemizden geçmesi planlanan 9. metronun müjdesini alıyoruz. Tüm metroların birbirine entegre olduğu bir sistem içerisinde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde açılacak yeni hattımız bulunuyor. Bu bakımdan İstanbul’un tam ortasında bir ilçe konumundayız. Önümüzdeki dönemde açılacak metroyla 12 dakikada Bakırköy sahile, tünelle ise 10 dakikada Beşiktaş’a ulaşacağız.

GELECEKTE MEYDANIYLA ANILACAK

En büyük eserlerimizden biri Bağcılar Meydanı olacak. Meydanın etrafında kentsel dönüşümü tamamlıyoruz. Gelecekte Bağcılar’ın meydanıyla anılanacağına inanıyorum. Önceliğimiz belediye binası yapmak olmadı. Okullar, camiler, halkın hizmet alacağı mekanlar oldu. Belediye binası ve meydan altındaki otoparkla otopark sorununu çözeceğiz.

TÜM OKULLAR TEKLİ EĞİTİME GEÇECEK

16 bilgievinde şu ana kadar 42 bin çocuk hizmet aldı. Bu yıl ikinci gençlik merkezimizi açmayı planlıyoruz. İçerisinde 350 yatak kapasiteli yurt olacak. Tüm okullarımızın altyapılarını biz hazırlıyoruz. Son iki yıl içerisinde 20’ye yakın okul hizmete girdi. Yüzde 70 itibariyle tekli eğitime geçtik. Hedefimiz yılsonuna kadar tüm okullarda tekli eğitime geçmek. İstanbul’da az sayıda bulunan fen liselerinden birini ilçemizde Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismiyle açtık. Yakında turizm ve otelcilik okulunu da hizmete açacağız. Enderun yetenekli çocuklar projemizi hayata geçirdik.

NOSTALJİNİN ARDINDAN MİLLET BAHÇESİ

1992 yılında belediye olduğumuz dönemde yer sıkışıklığı yaşıyorduk. Yeşil alan oranını iki misline çıkardık, ancak bununla yetinmeyeceğiz. Nostalji bahçelerimizle Bağcılar’a ayrı bir güzellik kattık. 8 tane nostalji bahçesini hayata geçirdik. Yeni dönemde birçok park projemizin yanı sıra millet bahçesi projemiz de bulunuyor. Bunun projesi de hazırlanıyor.”

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Halkla birlikte yönetiyoruz

Hizmetlerin tamamında ilçe sakinlerinin emeği olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Sevdamız olan yuvamız olan Bağcılar’ımızı Bağcılarlı hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. İlçemizde kurum ve kuruluşlarımızla birlikte ortak akılla hizmet veriyoruz. Gönüllü Meclislerimiz, Halk Görüşlerimiz,Halk Meclislerimiz, Kent Konseyimiz, Mahalle Buluşmalarımız, Esnaf Buluşmalarımız, Öğrenci Buluşmalarımız ilçemize değer katıyoruz. Toplantılarımızda tüm konuları masaya yatırıyor ve bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Öneri ve fikirleri alıp projeye dönüştürürken sorunları da kısa sürede çözüyoruz” dedi. Bağcılar’daki hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyleyen Çağırıcı, “En önemli hedefimiz herkesin mutlu olduğu bir Bağcılar’ı inşa etmektir. İlçemizde yaşayan herkesin belediyemize karşı bir gönül bağı bulunuyor. Bu açıdan gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemiş durumdayız” şeklinde konuştu.

Engelli bireylere 5 yıldızlı hizmet

Engellilerin topluma uyumu için ulaşım dahil pek çok hizmeti belediye sağlıyor.

Avrupa’da benzeri dahi bulunmayan bir Engelliler Sarayını Bağcılar’da hizmete açtıklarını ifade eden Başkan Çağırıcı, “Bin 500 engellinin kullanabileceği 5 yıldızlı engelli kompleksimizde engelli kardeşimiz hizmet almaktadır. Orada bulunan meslek atölyelerinde kendi ürettikleri ürünleri sergiliyorlar. Fizyo terapi alanları, duyu algı alanları ve birçok alanda engelli kardeşlerimiz faydalanıyor. Sıfır atık projesi kapsamında engelli kardeşlerimiz bizlere bez çanta üretiyor. Biz malzemeleri alıyoruz, masrafları biz karşılıyoruz, gelirlerini onlara bırakıyoruz. Onlar üretken olduklarında mutlu oluyorlar. Ayrıca kekemelik kursunda da ciddi başarı elde ettik. Binlerce kekeme yüzde 100 başarı elde ediyor” dedi.

MİLLİ TAKIMIMIZI TEMSİL ETTİLER

Çağırıcı, “Türkiye Engelli Basketbol Ligi’nde de takımımız var. Bağcılarımızı temsil ediyor. Kendini eve kapatan kardeşlerimiz vardı. Bunlar spor ile birlikte yeniden hayata kazandırıldı. Kendini eve kapatan o gençlerimiz şimdi dünya ve Avrupa şampiyonu olmaya başladılar. Olimpiyatlarda 4 sporcumuz milli takımımızı temsil etti. Engelli kardeşlerimize hakkı olduğu hizmetleri sunuyoruz. İmkan tanıyoruz ve bir verip on aldığımızı görüyoruz. Dua kaynağımız dediğimiz Engelliler Sarayı’mızda şimdiye kadar 15 bin engelli yararlandı” ifadelerini kullandı.

22 mahalleye 22 yüzme havuzu projesi

Lokman Çağırıcı, gençlere yönelik önemli projelerinden birinin de her mahalleye bir yüzme havuzu kazandırmak olduğunu söyledi. Çağırıcı şöyle devam etti: “22 mahallemizde 22 yüzme havuzu hedefiyle yola çıktık. Bazı büyük mahallelerimizde ikinci büyük yüzme havuzu projesini hazırladık. Şuan itibariyle 9’uncu yüzme havuzumuzu yapıyoruz. Yüzme havuzu olmayan mahallemiz kalmayacak. Bağcılardaki çocuklarımız spora ve spor salonuna çok rahat bir şekilde ulaşacak.

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AMFİ TİYATRO İNŞA EDİYORUZ

Öğrencilerimiz beden eğitim derslerini okulların bahçesine yaptığımız 7 kapalı halı sahada görüyor. Yine bir amfi tiyatro projemiz var. Bin 500 kişi kapasiteli yapmayı planladık. 19 cami inşaatımız devam ediyor. Yarısı kentsel dönüşüm yarısı ise yeni yapılan camilerimizdir. Kentsel dönüşüm gerektiren camilerimizin tamamını hızlı bir şekilde yeniliyoruz. Bağcılar önceden terk edilmiş bir durumdaydı. Şimdi ise yaşanılabilir ve mutlu bir Bağcılar’ı inşa etmek en büyük hedefimiz olacak.”

Meslek kursu ile üretene destek

Erkek ve kadınlara meslek edinme kursu verilen Bağcılar’da belediye üretilen ürünlerin satışına da destek oluyor.

Kadın, aile, kültür ve sanat faaliyetlerine önem verdiklerini dile getiren Çağırıcı, “Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezimizde meslek kursları ve sosyal alanlarla alakalı çalışmalar yürütüyoruz. Kadınlar burada el işi ürünleri üretmektedir. Ürettikleri ürünleri satabilmeleri ve ailelerine ekonomik destek sağlamaları için Bağcılar meydanında bir stant açtık. Hanımlarımızdan kira almıyoruz. Birçok kursiyerimiz eğitimini tamamladıktan sonra işyerini açtı. Merkezde annelerin çocuklarını bırakabilecekleri kreşimiz de mevcut” şeklinde konuştu.

İBADETHANELERE DESTEK

Başkan Çağırıcı, “Sosyal belediyecilik desteklerimiz devam ediyor. Ramazan’da gönül sofraları kurarak her kesimden hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İhtiyaç sahipleri için iftar bileti ve askıda ekmek uygulamalarımız var. Hasta, yatalak ve imkanı olmayan ailelerimizin evlerini ücretsiz temizliyoruz. Camilerimizi okullarımızı cemevlerimizi temizliyoruz” dedi.