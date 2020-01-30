Gündem Bahçeliden Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur
POLİTİKA

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki: Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili loannis Lagos'un meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırtmasına Twitter hesabından sert tepki gösterdi.

Bahçeli, yaptığı açıklamada, "Brüksel’de düzenlenen AP Genel Kurulu’nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştırHusumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; “Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım." açıklamasında bulundu.

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"Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır" diye Bahçeli, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922’de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin’in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. Ve demişti ki, “Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez." Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar" ifadelerini kullandı.

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Bahçeli, "Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum" dedi.

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