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EĞİTİM ÖZGÜN HABERLER

Bahçeşehir Koleji 'Imagineering Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etti

Geleceğin mühendislerine ilham vermek amacıyla 20 yıldır İngiltere’nin Bath şehrinde düzenlenen, dünyanın önde gelen markalarının katıldığı Imagineering Fuarı'nda Türkiye'yi Bahçeşehir Koleji temsil etti.

Abdullah Bilgiç Diğer
Imagineering Fuarı
Imagineering Fuarı

Imagineering Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen fuarda DHA'ya konuşan BUEK Başkanı Enver Yücel, ''Imagineering Fair’de yer alan ilk Türk markası olmaktan gurur duyuyoruz'' dedi.

Royal Bath& West Show fuar alanında Bahçeşehir koleji standını ziyaret eden öğrenciler, stantta kodlama & robotik & stem istasyonları ve insansız hava aracı parkurunda mühendislik & mekanik biliminin ve yapay zekanın her şeklini deneyimliyorlar.

Bu yıl 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan fuarda, 30 binden fazla ziyaretçi bilişsel, matematiksel ve algoritmik becerilerini hayata geçirme fırsatı yakalayacaklar.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR FUARDA

General Electric ve Rolls Royce gibi dünyaca ünlü markaların yer aldığı fuarda Bahçeşehir Koleji, stem ve kodlama eğitim materyalleri standında öğrencileri buluşturuyor.

BUEK Başkanı Enver Yücel, ''Bahçeşehir Koleji olarak teknoloji fuarına katılmıştık. Bizim orada yaptıklarımızı gördüler. Buradaki etkinliği yapan vakıf, bizim de bu etkinliğe katılmamızı istedi. Biz de severek geliriz dedik. Şimdi buradayız. Dünün teknolojisi ile bugünün, geleceğin teknolojisinin bir arada anlatıldığı yer. Sadece mühendisliği sevdirebilmek, öğrencilere fen eğitimini anlatabilmek için bu etkinliğin içerisinde yapılan Imagineering Fuarı burada yapılıyor” dedi.

“TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ BURADA SERGİLEDİK”

Amaçlarının Türkiye'deki eğitim-öğretimi burada sergilemek olduğunu ifade eden Yücel, “Özellikle kodlama, robotik alanlarındaki ilgili çalışmalarımızı burada sergiledik. Tabii bize de ilginç geldi. Çünkü İngiltere'nin dışından ilk yabancı ülke olarak katıldık. Sadece okul olarak değil, Türk şirketi olarakta ilk kez katıldık. Buradaki etkinliklerimizi öğrencilerimiz ve hocalarımız ile birlikte anlatıyoruz. Çok etkilendiler. Türkiye'nin bu alanlarda eğitim-öğretimdeki yaptıkları işler. Biz STEM konusunda 10 yıldır Türkiye'de çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada artık görebiliyorum ki dünyadan geride değiliz. Tabii bunu yaygınlaştırmak lazım. İyi ki buradayız. Rolls Royce'dan General Electric'e, askeri savunma ve yazılıma kadar her alanda burada stand var'' dedi.

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