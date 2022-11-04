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BARTIN GENEL SAĞLIK

Bakan acı haberi paylaştı: Bartın maden faciasında hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan acı haberi paylaştı: Bartın maden faciasında hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti
Bartın'daki maden kazasında 41 işçi hayatını kaybetmişti.

Bakan Koca Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden facisanının ardından Başakşeihr Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.

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