Bakan acı haberi paylaştı: Bartın maden faciasında hastaneye kaldırılan işçi hayatını kaybetti

Bakan Koca Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden facisanının ardından Başakşeihr Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 1 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;

Bartın’daki maden kazasında kalbi durmuş olarak hastaneye ulaştırılıp, hayata döndürülen hastamız tüm çabalara rağmen vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımındaki tedavi 3 haftadır sürüyordu. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Bilindiği gibi, Bartın’dan getirilip, İstanbul’da tedavi altına alınan hastalarımızdan biri taburcu edilmiş, biri ise önceki gün yoğun bakımdan servise alınmıştı. Halen 3 hastamız yoğun bakımda. Birinin durumu ciddiyetini koruyor.

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GÜNDEM Bartın'daki maden kazasının havalandırmadan kaynaklı olmadığı belirtildi