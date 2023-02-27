Bakan Bozdağ'dan 'tapu' açıklaması: Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız

"Mülkiyet ihtilaflı olan konularda da ihtilafsız vatandaşa konut vereceğiz. Yani bir vatandaşa bir konut verdiğimizde müşterek tapusunu ona vereceğiz, müstakil olacak, kat mülkiyetine geçecek, tapu onun olacak. Herhangi bir hukuki ihtilaf, herhangi bir başka sorun da olmayacak. Sorunlu olan yerlerde dahi biz sorunsuz bir teslim yapacağız. O yüzden de bu konularda da ileride birtakım sorunlar, geçmişte bazı yerlerde yaşandı, bunların yaşanmaması için de bizim yapacağımız her işte hukuksal açıdan da sorun olmayacak işler yapacağız."