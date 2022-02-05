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ISPARTA

Bakan Dönmez Isparta'da elektrik hatlarının onarımını denetledi: Ekipler altı kat artırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik enerjisi nakil hatlarının onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Dönmez Ispartada elektrik hatlarının onarımını denetledi: Ekipler altı kat artırıldı
​Bakan Dönmez Isparta'da elektrik hatlarının onarımını denetledi

Bakan Dönmez, elektrik dağıtım şirketindeki toplantının ardından kent merkezinde çalışmaların sürdüğü mahalleye geldi.

Arıza onarım ekiplerinin Işık Kent Mahallesi'ndeki çalışmalarını inceleyen Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

EKİPLERİN SAYISI 6 KAT ARTIRILDI

  • Dönmez, mahalledeki vatandaşlarla konuşarak arızalara müdahale eden ekiplerin 5-6 kat artırıldığını söyledi.

Tüm ekiplerin sahada canla başla çalıştığını belirten Dönmez, sorunun en kısa sürede çözüleceğini kaydetti.

Ekiplere de herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Dönmez, beraberindeki heyetle İl Özel İdaresine geçti.

Bakan Dönmez'e TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AFAD'tan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.

Isparta'yı kar vurdu: 16 bin hane 2 gündür elektriksiz
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Isparta'da 3 Şubat tarihinde başlayan yoğun kar 11 saat aralıksız devam etti. Yağışın ardından elektrik kesintisi meydana geldi.<br><br>
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Akdeniz Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, karın sebep olduğu yükün ve aşırı buzlanmanın etkisi ile enerji nakil hatlarında ağır hasar oluştuğu belirtildi.<br><br>
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Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar kapsamında 299 bin abonenin yüzde 95’ine yeniden elektrik sağlandığını açıkladı.<br><br>Kesintiler ise kısmen devam ediyor. Elektrik kesintisi nedeniyle bazı bölgelerde ısınma sıkıntısı da yaşanıyor.
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Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, bir vatandaşın ''Sular da kesilecekmiş doğru mu?'' sorusuna, \"Suların kesilmemesi için uğraşıyoruz. Elektrik kesik olunca su basılan pompalarda elektrik yok. Buradaki su pompalarından jeneratörle su basıyoruz. Bütün hatlarda su olacak. Ufak tefek sorunlar oldu. İki gün sıkıntı sonrasında yıl boyu rahatlık olacak\" yanıtını verdi.<br><br>
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Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gidiyor.<br><br>
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise, il ve ilçelerin aynı anda tamamına elektrik verilememesinden kaynaklı aydınlatma, ısınma, haberleşme ve internet bağlantı sıkıntılarının devam ettiği kaydedilirken,
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'Elektrik enerjinin en kısa zamanda verilebilmesi için, TEDAŞ, TEİAŞ ve Akdeniz İletişim AŞ. olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar, ilave olarak çevre illerden de gelen takviye ekip ve yeteri sayıda araçla çalışmalarını aralıksız devam ettirmektedirler'' denildi.
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Isparta'yı kar vurdu: 16 bin hane 2 gündür elektriksiz
Isparta'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümüne iki gün boyunca elektrik verilemedi. Sorunun büyük oranda çözüldüğü yönünde bilgiler geliyor. Arızanın tamamen giderilmesi için çevre illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinden takviye ekipler de kente gönderildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmalar kapsamında 299 bin abonenin yüzde 95'ine yeniden elektrik sağlandığını açıkladı. Valilik de, günün ilerleyen saatlerinde yeniden elektrik ihtiyacının karşılanacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez de incelemelerde bulunmak için Isparta'ya gidiyor.

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