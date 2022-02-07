Bakan Dönmez Isparta'daki son duruma ilişkin konuştu: İl merkezinde enerjisiz yer kalmadı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Dönmez, "İl ve ilçe merkezlerinde enerjisiz yer kalmadı. Bugün kırsaldaki sorunları da gidermiş olacağız" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Şubat Perşembe günü Isparta'da yoğun kar yağışına bağlı yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulundu.
ENERJİSİZ ŞEBEKEMİZ KALMADI
"Bildiğiniz gibi yoğun kar yağışı oldu. Buz yüküne bağlı kopmalar oldu. İlk etapta ekipler müdahalelere başladı. Ancak olayın büyüklüğünün fark edilmesinin ardından diğer ekipler de çalışmalara katıldı." diyen Bakan Dönmez, "Birçok ilden teknik ekip çağrıldı. Yapılan çalışma sonunda Isparta il ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmadı." ifadelerini kullandı.
"SAYAÇ OKUNUYOR" İDDİALARINA YANIT
Evlere fatura gönderildiği iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, "Bu arada 'Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde iddialar var. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu zorlu süreçte bizlere duasını esirgemeyenlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.