Bakan Dönmez Isparta'daki son duruma ilişkin konuştu: İl merkezinde enerjisiz yer kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 Şubat Perşembe günü Isparta'da yoğun kar yağışına bağlı yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklamada bulundu.

ENERJİSİZ ŞEBEKEMİZ KALMADI

"Bildiğiniz gibi yoğun kar yağışı oldu. Buz yüküne bağlı kopmalar oldu. İlk etapta ekipler müdahalelere başladı. Ancak olayın büyüklüğünün fark edilmesinin ardından diğer ekipler de çalışmalara katıldı." diyen Bakan Dönmez, "Birçok ilden teknik ekip çağrıldı. Yapılan çalışma sonunda Isparta il ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmadı." ifadelerini kullandı.

"SAYAÇ OKUNUYOR" İDDİALARINA YANIT

Evlere fatura gönderildiği iddialarına yanıt veren Bakan Dönmez, "Bu arada 'Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde iddialar var. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bu zorlu süreçte bizlere duasını esirgemeyenlere teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 12 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarını sahada takip etti.<br><br>Isparta merkezde ve Eğirdir ilçesine bağlı bazı köylerde vatandaşları ziyaret eden Dönmez, sorunları dinleyip, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, Isparta'da yoğun bir kar yağışı nedeniyle elektrik hatlarında sorunlar yaşandığını söyledi.<br><br>Sıkıntının birkaç gün sürdüğünü ancak birçok köye elektrik verildiğini aktaran Dönmez, \"Şu anda ekip sayısı, araç ve gereç sayısı arttı. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den ekip transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz.\" diye konuştu. - \"Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik\"<br><br>Tüm kurumların yoğun şekilde çalıştığına dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:<br><br>\"TEİAŞ, valilik, belediye ve diğer kamu özel sektör elbirliğiyle özverili bir çalışma yürütülüyor. Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Sahada çalışmaları yerinde inceleyip, sorunları tespit ettik. Sahadaki çalışmaları, eksik, noksan noktalar varsa onları da hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Anlayışınız, sabrınız için teşekkür ediyoruz, hakkınızı helal edin, birkaç gün enerjisiz kaldınız.\" Sahadaki çalışmalarda Dönmez'e, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz de eşlik etti.<br><br> Bakan Dönmez Isparta'daki çalışmalarını sürdürüyor: Tüm imkanları seferber ettik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerinin giderilmesi ve karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu. İki gündür çalışmaları yerinde takip eden Bakan Dönmez, "Sahada 500 personel, 200'den fazla araç, iş makinesi ve 30 jeneratörle kesintilere müdahale ediliyor. Vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için tüm imkanları seferber ettik" dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder