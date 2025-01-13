Bakan Ersoy Venezuela ziyaretini değerlendirdi: Maduro en kısa sürede Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Venezuela ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde iki ülkenin işbirliğini daha da güçlendirecek adımların ele alındığını bildirdi. Ersoy, "Sayın Maduro'nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldı. Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve işbirliğimizi güçlendirecek adımları ele aldık" ifadelerini kullandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yemin törenine katılmak için gittiği Venezuela'da önemli temaslarda bulunduğunu belirtti.
Maduro'nun kabulünde Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:
"Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve işbirliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki işbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz."