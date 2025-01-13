Bakan Ersoy Venezuela ziyaretini değerlendirdi: Maduro en kısa sürede Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nicolás Maduro’nun yemin törenine katılımımız vesilesiyle Venezuela’da önemli temaslarda bulunduk. Sayın Maduro’nun kabulünde, Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması… pic.twitter.com/5AHiyQiQQF

Maduro'nun kabulünde Türkiye ile Venezuela arasındaki kültür ve turizm alanındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması adına somut adımlar atıldığını vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde iki ülkenin ortak projeler geliştirmesi konusunda mutabık kaldık ve işbirliğimizi daha da güçlendirecek adımları ele aldık. Sayın Maduro, en kısa sürede Türkiye'yi ziyaret edeceğini ifade etti. Kültür ve turizm alanındaki işbirliğimizin önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inanıyoruz."