Bakan Fidan ile İsveçli mevkidaşı Billström arasında kritik telefon: Kur'an-ı Kerim'e saldırılara karşı İsveç'e somut adım çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.