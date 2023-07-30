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Bakan Fidan ile İsveçli mevkidaşı Billström arasında kritik telefon: Kur'an-ı Kerim'e saldırılara karşı İsveç'e somut adım çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Fidan, Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklediğini ifade etti.

19:00 . 30/07/2023 Pazar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, İsveçli mevkidaşı Billström ile görüştü.

"Aşağılık eylemlere devam edilmesi kabul edilemez"

Bakan Fidan, görüşmede, ifade özgürlüğü kisvesi altında bu aşağılık eylemlere devam edilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, İslam dünyasında büyük tepkiye yol açan saldırıların önlenmesi için İsveç hükümetinden somut adımlar beklendiğini kaydetti.


Görüşmede ayrıca, İsveç'in NATO üyelik sürecinin de ele alındığı bilgisi paylaşıldı.


İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.



#İsveç
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Tobias Billström
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