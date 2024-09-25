Bakan Fidan'dan İsrail'e karşı uluslararası topluma 'birlik' çağrısı: Lübnan'a yönelik saldırı kabul edilemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrail'in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini söyleyen Bakan Fidan, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye'nin ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel kurul toplantısı için geldiği New York'ta, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile bir araya geldi.