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Bakan Fidan'dan İsrail'e karşı uluslararası topluma 'birlik' çağrısı: Lübnan'a yönelik saldırı kabul edilemez

Bakan Fidan'dan İsrail'e karşı uluslararası topluma 'birlik' çağrısı: Lübnan'a yönelik saldırı kabul edilemez

18:1125/09/2024, Çarşamba
G: 25/09/2024, Çarşamba
DHA
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Abdallah Bouhabib - Hakan Fidan
Abdallah Bouhabib - Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör devleti İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrail'in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini söyleyen Bakan Fidan, Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirterek uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 79. Genel kurul toplantısı için geldiği New York'ta, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib ile bir araya geldi.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Bouhabib, Lübnan'daki durumla ilgili Bakan Fidan'a bilgi vererek, bu sabah Türkiye tarafından gönderilen
ilaç yardımı
için teşekkür etti.

İsrail'e karşı uluslararası topluma 'birlik' çağrısı

Bakan Fidan ise İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, İsrail'in bölgeyi bir kaosa sürüklemek istediğini söyledi. Türkiye'nin Lübnan'ın yanında olduğunu belirten Fidan,
uluslararası toplumun birlik içinde hareket etmesi
gerektiğini ifade etti.


#Lübnan
#İsrail
#Saldırı
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan

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