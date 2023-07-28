|
Gündem

Bakan Fidan'dan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara tepki: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik düzenlenen saldırılarla ilgili olarak "31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak" dedi.

16:42 . 28/07/2023 Cuma
Diğer
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, Budapeşte’de Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa ülkelerinde son dönemde artan Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara tepki gösteren Fidan, 31 Temmuz'da İslam dünyasının protesto içeren kararlar alacağını açıkladı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz. Bu salgını mümkün olan en şiddetli şekilde kınıyoruz.

"31 Temmuz'da kararlar alınacak"

Kutsal değerlerin aşağılanmasına tahammül etmemiz mümkün değil. Bu konuda uluslararası işbirliğini artırmaya devam edeceğiz.

İslam dünyası olarak protesto edeceğiz. 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak.

İsveç'in NATO üyeliği

İsveç'in üyeliği konusunda Macaristan ile koordinasyon içerisinde hareket etmekteyiz. Bu değişiklikler çok yeni yapıldığı için bunların pratikte atılması zaman alıyor.

NATO'ya üye olacak ülkeler terörle mücadele etmeliler.


#Hakan Fidan
#Macaristan
#Peter Szijjarto
41 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Vatandaşlık maaşı başvurusu başladı mı?