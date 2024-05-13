Bakan Göktaş'tan uluslararası topluma ‘Gazze' mesajı

“Bu hafta ana teması aile olan Türk Devletleri Teşkilatı Birinci Sosyal Politika Bakanlar Toplantısını gerçekleştireceğiz. Türk Devletleri Teşkilatı son yıllarda attığı adımlarla bölgede önemli bir dinamik oluşturdu. Türkiye olarak bu oluşum kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere biz sosyal politika başlığının da dahil edilmesi için girişimlerde bulunduk. Bakanlığımızın ev sahipliğinde geniş bir katılımla yapılacak toplantının ana teması ‘Küreselleşen Dünyanın Riskleri Karşısında Ailemiz, İstikbalimiz' olacak. Bu yıl ilkini yapacağımız toplantıyı önümüzdeki yıllarda farklı temalarla gerçekleştirmeyi ve iş birliklerimizi artırmayı planlıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın her konuda olduğu gibi kadın hakları, aile ve sosyal politikalar konusunda da birlikte hareket etmesini önemsiyoruz.”