Bakan Göktaş'tan uluslararası topluma ‘Gazze' mesajı

Açılış konuşmacıları arasında yer aldığı foruma yönelik değerlendirmesi sorulan Bakan Göktaş, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva'nın özel davetlisi olarak Asya Kadın Formu'na katıldığını ifade etti. Türkiye olarak formda bir beyanlarının olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadın hakları konusunda yaptıkları girişimleri, iyileştirmeleri, çalışmaları katılımcılara aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren Göktaş, bombardıman altında, dünyanın gözü önünde büyük bir soykırıma maruz kalan Filistinli kadınların durumlarını da formda ifade ettiklerini aktardı.
Türkiye ve Özbekistan arasındaki iyi ilişkilere de vurgu yapan Bakan Göktaş, dost ve kardeş iki ülkenin kadın, aile, çocuk ve toplumsal konulardaki iş birliğini daha da artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Öte yandan Bakan Göktaş, açılış töreninin ardından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi Direktörü Beate Andrees'i kabul etti, Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüştü.