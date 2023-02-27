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Bakan Kasapoğlu'ndan tribün provokasyonuna tepki: Spor sahaları siyaset alanları değildir

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarındaki tribün provokasyonuna tepki gösterdi. 'Spor sahaları siyaset alanları değildir' diyen Bakan Kasapoğlu, "Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

12:28 . 27/02/2023 Pazartesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’de yaşanan tribün olaylarına dair basın açıklaması yayımladı. Bakan Kasapoğlu, spor müsabakalarının siyaset üretme merkezleri olmadığını belirterek, provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceklerini söyledi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: "Ülke ve millet olarak; tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadığımız bu dönemde, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, yaralarımızı sarmak konusunda sarsılmaz bir irade ortaya koymuştur. Geride bıraktığımız üç hafta göstermiştir ki bu topraklar iyi günlerin mutluluğunu birlikte paylaştığı gibi kötü günlerden de birlik olarak çıkmayı başaracaktır.

'Yaraları sarmaya ihtiyacımız var'

Bu büyük felaketin ilk anından itibaren spor dünyası da tek yürek olmuştur. Spor, bu zorlu süreçte birleştiren bir köprü olma misyonunu en güçlü şekilde yerine getirmiştir. Spor camiası topyekün iyilik yarışının içinde yer almış; renk, arma ve forma fark etmeksizin gönüller birlikte hareket etmiştir. Bu örnek duruş, sporun bir tarafıyla rekabet olduğunu ama temelinde dostluk ve kardeşlik barındırdığını tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin bu birlik ruhuna ve sporun iyileştirici gücüne, depremin yaralarını sarmaya devam edeceğimiz süreçte çok daha fazla ihtiyacı olacaktır. Ancak her zor dönemde olduğu gibi bu büyük felakette de birtakım çıkar gruplarının yine boş durmadığı, spor camiaları ve tüm kulüpler tek yürek olurken, birilerinin maksatlı provokasyonlara giriştiği görülmektedir. Spor sahaları siyaset alanları değildir. Spor müsabakaları siyaset üretme merkezleri değildir.

'Provokasyonlara hiçbir zaman izin vermeyeceğiz'

Sporu siyasete alet etmenin birlik ve beraberliğe ket vurmaktan başka bir neticesi de yoktur. Bu acı felaketin yaralarını, yüzyılın dayanışmasıyla sarmaya devam edecek, kamu, özel sektör, sivil toplum ve millet olarak el ele vererek zor günleri birlikte aşacağız. Provokasyonlara da hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. Zaten tüm kulüpler ve gerçek sporseverler bu misyonu layıkıyla yerine getirmekte ve 85 milyona güç veren birlikteliklere imza atmaktadır. Sporun birleştirici gücüne, bilhassa böyle zor ve sıkıntılı günlerde çok daha fazla ihtiyacımız




'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı
'MHP sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır' diyen Bahçeli Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır." dedi. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir" ifadelerini kullandı. Daha sonra konuyla ilgili MHP'den yapılan açıklamada "Bugün oynan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" denildi.


#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
1 saat önce
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Bakan Kasapoğlu'ndan tribün provokasyonuna tepki: Spor sahaları siyaset alanları değildir
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