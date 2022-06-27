Gündem Bakan Koca Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek
KASTAMONU

Bakan Koca: Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek
Arşiv

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek." dedi.

Kastamonu Valisi Çakır: Binada mahsur kalan 5 kişi helikopterle kurtarılacak
GÜNDEM
Kastamonu Valisi Çakır: Binada mahsur kalan 5 kişi helikopterle kurtarılacak

Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi
GÜNDEM
Kastamonu, Bartın, Sinop ve Zonguldak'ta sel felaketi: Köprüler yıkıldı, evleri su bastı! Uyarılar peş peşe geldi

Bakan Koca: Batı Karadeniz'de 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirildi
GÜNDEM
Bakan Koca: Batı Karadeniz'de 254 araç ve bin 929 sağlık personeli görevlendirildi

Bakan Kurum 'Önümüzdeki saatler kritik' diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada
GÜNDEM
Bakan Kurum 'Önümüzdeki saatler kritik' diyerek uyardı: Ekiplerimiz sahada
Sağlık çalışanlarıkorku dolu anlar yaşadı

Sağlık çalışanları
korku dolu anlar yaşadı

​Baba ve iki oğlu kimliksiz ilaç yazdırmak istedi.
Pınar Gültekin gibi olmasın

'Pınar Gültekin gibi olmasın"

Sokak ortasında öldürülen kızın annesinden yürek yakan çağrı.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan asgari ücret açıklaması: Müjdeyi kısa sürede vereceğiz

Erdoğan: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesinin kanun metninden çıkarılmasını talep ediyorum.

​'Yeni ufuklar açıcı bir buluş...'

​Başsavcılık Avcı kardeşler hakkındaki kararın istinafa taşındığını açıkladı.
Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

Rusya'dan AVM'ye füzeli saldırı

​Ukrayna lideri Zelenski: İçeride binden fazla sivil vardı.

Türkiye ve dünya genelinde büyük ilgi gören bitkiler arasında.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.