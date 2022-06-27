Bakan Koca: Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kastamonu Bozkurt ilçe halkına rutin sağlık hizmeti, ilçe devlet hastanesi yerine bir süre için Abana Devlet Hastanesinde verilecek." dedi.
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