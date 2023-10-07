Bakan Koca'dan üç doktorun darbedilmesine tepki: Anlayacakları dil kanunun vereceği cevap olacaktır

Olay, Körfez ilçesinde bulunan Fatih Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Aile Sağlığı Merkezine gelen hasta ve hasta yakınları, aile hekimleri A.M.K., S.E. ve Y.S. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.





Hasta ve yakınları, daha sonra tekme- tokat doktorlara saldırdı.





Sağlık merkezinde bulunan hastalar kavgayı ayırmaya çalışırken korku dolu anlar yaşandı.





İhbar üzerine Aile Sağlığı Merkezine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darbedilen doktorlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Doktorların vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp, yara, diş ısırıkları ve morluklar tespit edildi.





Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









Bakan Koca'dan tepki





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Fatih Aile Sağlığı Merkezi'nde, 3 doktorun bir hasta ve yakınlarınca darbedilmesine tepki gösterdi.





Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, medeni insan davranışından yoksun bir şahsın hekime saygı göstermekten uzak davranışının, 3 kişinin dahil olduğu bir şiddet olayına dönüştüğünü belirtti.









Koca, paylaşımında, "Üç hekim arkadaşımız darp edildi. Olayı ve şahısları şiddetle kınıyoruz. Savcılık, bu 3 kişinin tutuklu yargılanmalarına karar vermiştir. İki kişi tutuklanmış olup bir kişi firaridir. Böylesi kişilerin, toplum önünde sertçe kınanmaları onlara fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Anlayacakları dil, kanunun vereceği cevap olacaktır. Yargıya inancımız tam." ifadesini kullandı.











