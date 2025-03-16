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Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı

Bakan Kurum Kahramanmaraş'ta afet konutları şantiyelerinde inceleme yaptı

14:5516/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
DHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş programı kapsamında afet konutlarının inşa edildiği TOKİ ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) şantiyelerini ziyaret etti, örnek daireleri inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Murat Kurum ilk olarak Onikişubat ilçesinin Altınova Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesine gitti. 629 konutun inşa edildiği bölgedeki çalışmalar hakkında mühendislerden bilgi alan Bakan Kurum, örnek daireyi inceledi. Bakan Kurum, daha sonra Emlak Konut GYO'nun Güneşevler-Doğukent şantiye sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum'un son durağı İsa Divanlı Mahallesi oldu. TOKİ tarafından yapımına başlanan 263 konut ve 88 iş yerinin bulunduğu bölgede vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kurum, mahalledeki bir başka parsel için de kentsel dönüşüm sözü verdi.


#Murat Kurum
#Kahramanmaraş
#Deprem
#Konut

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