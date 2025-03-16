Ceza infaz kurumlarında eğitim seferberliği

Adalet Bakanlığı verilerine göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin eğitime erişimini artırmak amacıyla geniş çaplı programlar uygulanıyor. Bu doğrultuda, cezaevlerinde okuma yazma kurslarından üniversite eğitimine kadar farklı seviyelerde eğitimler veriliyor. 2024 yılı içerisinde 4 bin 284 tutuklu ve hükümlü, cezaevlerinde katıldıkları kurslarda okuma yazma öğrendi. Aynı yıl içinde altı farklı branşta açılan kurslardan ise toplam 108 bin 837 kişi faydalandı.

EĞİTİME DEVAM EDENLERİN SAYISI 75 BİNİ AŞTI

Bakanlık tarafından paylaşılan verilere göre, ceza infaz kurumlarında eğitim öğretim hayatına devam eden tutuklu ve hükümlülerin sayısı 75 bin 194'e ulaştı. Bu öğrencilerin 575’i eğitimine devam ederken suç işlediği için cezaevine girmişken, 74 bin 619 kişi ise cezaevlerinde eğitim hayatına yeniden başladı.

Bu kapsamda cezaevlerinde eğitim gören hükümlü ve tutuklularından 52 bin 69 kişi açık öğretim lisesinde ve 10 bin 145 kişi ise açık öğretim ortaokulunda eğitim görüyor. Ayrıca 6 bin 430 kişi açık öğretim lisans ve ön lisans programlarında, bin 935 kişi örgün üniversite programlarında eğitim alıyor. Bunun yanı sıra, ceza infaz kurumlarında 106 kişi doktora, 34 kişi ise yüksek lisans programlarına katılıyor. Mesleki eğitim merkezleri, çok programlı Anadolu liseleri ve uzaktan eğitim bölümlerinde eğitim alanlarla birlikte toplamda 75 bin 194 tutuklu ve hükümlü eğitimine devam ediyor.

MANEVİ REHBERLİK HİZMETLERİ DE DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2019 yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ceza infaz kurumlarında manevi rehberlik hizmetleri sunmaya devam ediyor. Cezaevlerinde manevi rehberlik birimlerinde görev yapan 896 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli bulunuyor. Bu kapsamda, 2018 yılından bu yana hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan tutuklu ve hükümlü sayısı 113 oldu.

KURSLARA 179 BİN 873 TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ KATILDI

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği yaparak ceza infaz kurumlarında iş-meslek ve sosyal-kültürel kurslar düzenliyor. 2024 yılı içerisinde farklı alanlarda açılan 13 bin 525 kursa toplam 179 bin 873 tutuklu ve hükümlü katıldı ve bunlardan 108 bin 837 kişi başarılı oldu. Açılan kurslar arasında, mesleki ve teknik eğitimler, din eğitimi ve manevi rehberlik çalışmaları, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, yabancı dil eğitimleri yer alıyor.







