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KASTAMONU

Bakan Kurum sele kapılan gencin hacdaki ailesiyle görüştü: 'Hakkımızı kaybederiz' diye düşünmeyin seneye de yollarız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu’da sele kapılan 22 yaşındaki gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü. "Burada olağanüstü bir durum var." diyen Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Kurum sele kapılan gencin hacdaki ailesiyle görüştü: Hakkımızı kaybederiz diye düşünmeyin seneye de yollarız
Bakan Kurum sele kapılan gencin hacdaki ailesiyle görüştü

Kastamonu’nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyüne anne ve babasını hacca yolcu etmek gelen Recep Bakırcı (22), yaşanan sel felaketinde Uzunöz deresinin taşmasıyla gözlerden kayboldu.

Recep Bakırcı
Recep Bakırcı

4 gündür arama çalışmalarının yoğunlaştığı bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Burada dedesi Salih ve amcası Yaşar Bakırcı ile bir araya geldi, yapılan arama çalışmaları hakkında da aileye bilgi verdi.

Bakan Kurum, Recep Bakırcı’nın hacda bulunan annesi Türkan ve babası İhsan Bakırcı’yı istemeleri durumunda Suudi Arabistan’dan Kastamonu’ya getirebileceklerini belirtti.

Sele kapılan Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı
Sele kapılan Recep Bakırcı'nın dedesi Salih Bakırcı

"Sayın Cumhurbaşkanı’mız sizi seneye de hacca gönderir"

Babası İhsan Bakırcı ile telefonda görüşen Bakan Kurum, "AFAD’ımız tüm ekiplerimiz Recep kardeşimizi arıyor. Eğer buraya gelmek isterseniz, sizi getirebiliriz. ’Bu sene hac çıktı, hakkımı kaybederim’ diye düşünmeyin. Burada olağanüstü bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanımız sizi seneye de hacca gönderir. Burada durmak isterseniz sizi alıp buraya getirebiliriz. ’Yok efendim biz duralım, herhangi bir gelişmede gelelim’ derseniz burada kaymakam beye vekilimize iletirlerse ona da yaparız. Nasıl rahat edersiniz" dedi.

Bakan Kurum sele kapılan gencin hacdaki babasıyla görüştü: 'Hakkımızı kaybederiz' diye düşünüyorlarsa gelecek sene de yollarız
OYNAT 01:04
Bakan Kurum sele kapılan gencin hacdaki babasıyla görüştü: 'Hakkımızı kaybederiz' diye düşünüyorlarsa gelecek sene de yollarız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da etkili olan sağanağın ardından Küre ilçesinde sele kapılan gencin hacda bulunan ailesiyle telefonda görüşme gerçekleştirdi. Burada dede Salih Bakırcı ile görüşen Kurum, 'Bu sene çıktı, gelecek sene gidemeyiz, diye endişe ediyorlarsa, gelecek sene yollarız onları. 'Hakkımızı kaybederiz.' diye düşünüyorlarsa gelecek sene de yollarız.' dedi.

Kastamonu’da dehşete düşüren görüntüler: Sel suları iki köprüyü yıktı
GÜNDEM
Kastamonu’da dehşete düşüren görüntüler: Sel suları iki köprüyü yıktı

Selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 8
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Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Duran köyünün ulaşımını sağlayan köprü, yaşanan sel felaketinde Ak Çay’ın taşmasıyla yıkıldı.
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İlçede heyelan sebebiyle bazı yollarda da çöküntüler meydana geldi. Ekipler, tahribatın yaşandığı bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
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AFAD Başkanı Yunus Sezer yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, ilgili kurum amirlerinde bilgi aldı. Yıkılan köprü ve yollar dron ile görüntülendi.
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\"Ağaçları kökünden söktü, köprüleri yıktı\"<br>İlçede yaşayan emekli öğretmen Ergün Usta, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, \"27’sinde burada 24 saate yakın yağan yağmur büyük bir sel oluşturdu.
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Önceki 11 Ağustos’taki kadar olmasa da büyüktü. Ağaçları kökünden söküldü köprüleri yıktı. Denize kadar ulaştırdı. Şuanda bulunduğumuz yer Çatalzeytin’in Duran köyüne geçiş noktasındayız.
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Gördüğünüz gibi Çatalzeytin’i Duran köyüne bağlayan köprü yıkıldı. Sabahta Kızılcakaya köyüne helikopter ile oradaki hastayı almaya geldiler\" dedi.
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Selin yıktığı köprü ve yollar havadan görüntülendi
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaşanan sel felaketinde çayın taşmasıyla yıkılan köprü ve köy yollarında incelemelerde bulundu. Bölgede yaşanan tahribat dron ile görüntülendi.
Genci kurtarma savaşı

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