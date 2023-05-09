|
Gündem

Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm üzerinden algı yapan muhalefete tepki: Kafaları karıştırıyorlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm üzerinden algı operasyonlarına girişen muhalefete sert sözlerle tepki gösterdi. Bakanlık olarak kentsel dönüşüme başladıklarında muhalefetin vatandaşın kafasını karıştırdığını ifade eden Bakan Kurum, "Peki biz yanlış yapıyoruz diyelim, sen yap doğrusunu, biz alkışlayalım. Bu işin siyaseti olmaz bir kere." dedi.

22:01 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habertürk'te katıldığı programda kentsel dönüşüme ve deprem bölgesindeki son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum kentsel dönüşüme ilişkin yaptığı açıklamada ise muhalefete yüklendi.

"Muhalefet vatandaşın kafasını karıştırıyor"

Bakanlık olarak kentsel dönüşüm çalışmaları başlattıklarında muhalefetin de vatandaşın kafasını karıştırdığını ifade eden Bakan Kurum, "Peki biz yanlış yapıyoruz diyelim, sen yap doğrusunu, biz alkışlayalım. Bu işin siyaseti olmaz bir kere." dedi.

Muhalefetin 'bahar gelecek' sloganı üzerinden kentsel dönüşüm işgüzarlığına değinen Kurum, "Şimdi çıkıp baharlar gelecek diyorsunuz. 4 yılda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de baharı gösterememişsin, bu millet inanır mı sana? Nerede bahar, nasıl bir bahar bu?" dedi.



"4 yılda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de baharı gösterememişsin, bu millet inanır mı sana?"

Bakan Kurum yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

O kadar hızlı büyüdük ki, artık daha iyisi, daha güzeli yok mu diye algı içerisindeyiz. 2012'de seferberlik başlamış. 3.3 milyon konut değiştirilmiş. 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Vatandaşımız bir tarafından tutacak, yerel yönetimler bir tarafından tutacak. Bu tek taraflı iş değil. Biz kentsel dönüşüm başlattığımızda muhalefet vatandaşın kafasını karıştırmak için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Peki biz yanlış yapıyoruz diyelim, sen yap doğrusunu, biz alkışlayalım. Bu işin siyaseti olmaz bir kere. Ülkenin milli güvenlik meselesi diyoruz. Nüfusun beşte biri İstanbul'da yaşıyoruz. Gelirlerimizin yüzde 50'sinden fazla İstanbul kaynaklı. Şimdi çıkıp baharlar gelecek diyorsunuz. 4 yılda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de baharı gösterememişsin, bu millet inanır mı sana? Nerede bahar, nasıl bir bahar bu?"


İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor
İçişleri Bakanı Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Erdoğan'a afilli afilli laflar söylüyordu, şimdi masanın altından çıkamıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sancaktepe'de Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Soylu, "Terörist başları, Kılıçdaroğlu seçilsin de seçilsin, seçilsin de seçilsin diye büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor. Çünkü anlaşmayı imzalamışlar. Ben bunu yıllar önce söyledim. 2019'da bana kızdılar. Dedim ki, bunlar anlaşma imzaladılar. 2019 İstanbul seçimlerinde bunu anlatmaya çalıştım. O, Meral Akşener dedi ki; 'Neydi o anlaşma bakalım. Hangi anlaşma imzalanmış. Hani masanın üstündeydin. Yiğit yiğit böbürleniyordun Tayyip Erdoğan'a. Girdin masanın altına şimdi, çıkamıyorsun oradan. Çünkü masanın üstüne PKK çıkıyor. Gerile gerile söylüyorlar. 'Biz Bay bay Kemal'i destekliyoruz.' diye. Şimdi ne oldu? O, Meral Akşener'e. Tayyip Erdoğan'a afili afili laflar söylüyordu. Siyaset yapmak yürek ister, cesaret ister, milletine sadakat ister, devletine sadakat ister, ülkene sadakat ister. Öyle masanın üstünde adamı rezil rüsva ederler masanın altına indiriverirler" diye konuştu.

#Kentsel Dönüşüm
#Bakan Kurum
#Muhalefet
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.