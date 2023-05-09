Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm üzerinden algı yapan muhalefete tepki: Kafaları karıştırıyorlar

O kadar hızlı büyüdük ki, artık daha iyisi, daha güzeli yok mu diye algı içerisindeyiz. 2012'de seferberlik başlamış. 3.3 milyon konut değiştirilmiş. 1 milyon 200 bin konut yapmışız. Vatandaşımız bir tarafından tutacak, yerel yönetimler bir tarafından tutacak. Bu tek taraflı iş değil. Biz kentsel dönüşüm başlattığımızda muhalefet vatandaşın kafasını karıştırmak için elinden ne geliyorsa onu yapıyor. Peki biz yanlış yapıyoruz diyelim, sen yap doğrusunu, biz alkışlayalım. Bu işin siyaseti olmaz bir kere. Ülkenin milli güvenlik meselesi diyoruz. Nüfusun beşte biri İstanbul'da yaşıyoruz. Gelirlerimizin yüzde 50'sinden fazla İstanbul kaynaklı. Şimdi çıkıp baharlar gelecek diyorsunuz. 4 yılda Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de baharı gösterememişsin, bu millet inanır mı sana? Nerede bahar, nasıl bir bahar bu?"