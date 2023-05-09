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CHP'li Çaycuma Belediyesi Togg ve vatandaşlar için skandal ifadeler kullandı: Sirk maymunu gibi dolaştırılıyor

CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Vatandaşın yoğun ilgiyle karşıladığı yerli ve milli otomobil Togg'dan rahatsız olan Çaycuma Belediyesi paylaştığı fotoğrafta Togg için "sirk maymunu gibi dolaştırılıyor" ifadelerini kullandı. Togg tanıtım faaliyetlerini akıl tutulması olarak tanımlayan paylaşımda, "Bir secde edilmediği eksik. İçten içe büyüyen bir kompleksin, onulmaz bir eksiklik duygusunun, dünya insanlığı karşısında yaşadığımız geri kalmışlık korkusunun ürünü değilse nedir bu görüntüler." şeklinde çirkin ifadelere yer verildi.

21:40 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Togg için skandal ifadelere yer verdi.

CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Togg için skandal ifadelere yer verdi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinde vatandaşlardan yoğun ilgiyle karşılanıyor. Togg'a gösterilen bu ilgiden rahatsız olan CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı.

Togg ile alay etmek için sirk maymunu benzetmesi yaptılar

Çaycuma Belediyesi Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Togg ve Vatandaşlara ağıza alınmayacak ifadelere yer verdi. Paylaşımın tam metni şöyle:

"Akıl tutulması, şuur yitimi böyle bir şey. Karabük'ten Bartın'a, Kilimli'den Kozlu'ya sirk maymunu gibi dolaştırılan bir araç ve etrafında adeta ona tapınan kalabalıklar. Bir secde edilmediği eksik. İçten içe büyüyen bir kompleksin, onulmaz bir eksiklik duygusunun, dünya insanlığı karşısında yaşadığımız geri kalmışlık korkusunun ürünü değilse nedir bu görüntüler. Aziz Nesin'in "Zübük" romanını bir kez daha okuma zamanı."



#Çaycuma Belediyesi
#Togg
#CHP
9 dakika önce
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