CHP'li Çaycuma Belediyesi Togg ve vatandaşlar için skandal ifadeler kullandı: Sirk maymunu gibi dolaştırılıyor

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinde vatandaşlardan yoğun ilgiyle karşılanıyor. Togg'a gösterilen bu ilgiden rahatsız olan CHP'li Çaycuma Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı.

"Akıl tutulması, şuur yitimi böyle bir şey. Karabük'ten Bartın'a, Kilimli'den Kozlu'ya sirk maymunu gibi dolaştırılan bir araç ve etrafında adeta ona tapınan kalabalıklar. Bir secde edilmediği eksik. İçten içe büyüyen bir kompleksin, onulmaz bir eksiklik duygusunun, dünya insanlığı karşısında yaşadığımız geri kalmışlık korkusunun ürünü değilse nedir bu görüntüler. Aziz Nesin'in "Zübük" romanını bir kez daha okuma zamanı."