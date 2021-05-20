Bakan Kurum’dan Salda Gölü talimatı

Salda Gölü'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göl etrafındaki bazı köylerden ve ilçeden göle atık su gelmesini engellemek için çalışmalara başladıklarını aktaran Kurum, "Yeşilova ilçesinde yarısından fazlası hibe olacak şekilde arıtma tesisi yapacağız. Gölümüze arıtılmadan bir tek damla su bırakılmayacak şekilde projelerimizi yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Turkuaz su, beyaz kumsal, endemik bitki türleri ve doğal güzellikleri görmek için yılda 1,5 milyon insanın bölgeyi ziyaret ettiğini anımsatan Kurum, şunları söyledi:

"Ziyaret çerçevesinde gelen vatandaşların ihtiyaçları oluyor. O ihtiyaçları maalesef burada derme çatma, kaçak konteynerlerde, çadırlarda istenilmeyen baraka yapılarda karşılamaya gayret gösteriyorlardı. Hemen bu arazilerde bulunan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, yıkımlarını gerçekleştirdik. Yeni yapacağımız yapıları da Millet Bahçesi anlayışı içerisinde içinde kıraathanesi, mescidi, soyunma, giyinme alanları, kafeleri, vatandaşlar geldiğinde teras alanlarda bu doğal güzelliği izleyebileceği üniteleri yapıyoruz."

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"Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz"

Bölge sakinleriyle de işbirliği içinde olduklarını hatırlatan Kurum, onların da gelen ziyaretçileri en iyi şekilde karşıladıklarını bildirdi.

Yöresel ürünleri pazarlayarak evlerine ekmek götürme gayretinde olan bölge halkı için satış alanları oluşturduklarını anlatan Kurum, bölgeye gelen ziyaretçilerin buralardan organik, doğal ürünleri alabildiklerini kaydetti.

Kurum, bölgeye yapılacak projeleri bilim kuruluyla hareket ederek hayata geçirdiklerini belirterek, "Projemiz Beyaz Adalar ve halk plajı olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Beyaz Adalar kısmını dumansız hava sahası ilan ettik. Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. Göle girilmesini engelleyecek adımlar attık ki bu beyaz kumsalımız, turkuaz suyumuz korunarak gelecek nesillere aktarılsın. Gelen vatandaşlarımız sadece bu doğal güzellikleri görsünler, izlesinler, bu eşsiz güzellikler içerisinde, bu ünitelerde vakit geçirsinler istedik." şeklinde konuştu.

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Ziyaretçi kısıtlaması getirdiklerini, otoparkı yolun kenarına taşıdıklarını aktaran Kurum, kumsalın bulunduğu alana hiçbir aracın girmesine izin vermediklerini bildirdi.

"43 kilometrelik bisiklet yolu"

Kurum, ziyaretçilerin yürüyerek, elektrikli araçlarla ya da bisikletlerle sahile girebileceklerini belirtti.

Ayrıca bisiklet için de güzergah oluşturduklarını aktaran Kurum, "Bu doğal yapının korunabilmesi adına çok önemli kararlar alıyoruz. İki kilometre içerisine kesinlikle araç giremeyecek. Gölün etrafı yaklaşık 43 kilometre. 43 kilometrelik bisiklet yolu yapılmasını planladık. Bu yıl yolun hemen hemen yarısını tamamlayacağız. Seneye de tamamını bitirmek suretiyle vatandaşlarımız gölün etrafında huzurlu ve güvenli şekilde bisiklete binebilecekler" ifadelerini kullandı.

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