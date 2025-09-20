Bakan Memişoğlu tarih verdi: Türkiye kendi sma ilacını üretecek

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında yaptığı il gezisinde önce Çanakkale Valiliğini ziyaret etti. Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve ildeki yetkililerle görüşen Sağlık Bakanı Memişoğlu, Valilikte basın açıklaması yaptı.





Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu konuşmasında; Çanakkale’nin tıp fakültesi ve hastanesiyle son 20 senede sağlık hizmetini yaklaşık yüzde yüz oranında artırdığını belirtti. Çanakkale’de sağlık alanında fiziki yapılardaki eksiklikler konusunda planlamalar yaptıklarını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, özellikle Bayramiç ve Gelibolu’da hastane yapımı planlarının son aşamada olduğunu ve yakın zamanda hastanelerin inşaatlarına başlanacağını duyurdu. Bakan Memişoğlu, Çanakkale’nin merkezinde yeni bir hastane için çalışma yapacaklarını da sözlerine ekledi.





Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kilonun beslenme ve hareketle alakalı bir sorun olduğunu ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Özellikle şekerli yiyeceklerin az tüketilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Memişoğlu, yiyecek ve içeceklerdeki şeker oranları konusunda Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte çalışmaların sürdürüldüğünü vurguladı.

Dün açılışını yaptıkları Polifarma Ar-Ge Merkezi’nin “Üreten Sağlık” vizyonu açısından önemine değinen Sağlık Bakanı Memişoğlu, merkezde üretilecek Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacı ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetlerinin yapıldığını söyledi. Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin 2026 yılının ilk yarısında kendi SMA ilacını üretip nadir hastalıklarla ilgili bir adım atmış olacağının altını çizdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde bu nadir hastalıklarda kendi tedavisini, kendi ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları -kendi ürettiği bu ilaçları- rahatlıkla verebilen bir ülke hâline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelere de ihtiyacı olan bütün insanlara da kendi ürettiğimiz -bilgi ve teknolojimizle ürettiğimiz- ilaçlarımızı 2026’da insanlara ulaştırmış olacağız.”





Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlıkta büyük bir mesafe katettiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, “Üreten Sağlık” modeliyle TÜSEB koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarını söyledi.





Toplumdan beklentilerinin sağlıklarını korumaları olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Memişoğlu, kişilerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak yaşamaları ve özellikle aile hekimlerine, Sağlıklı Hayat Merkezlerine gitmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bakan Memişoğlu, “Çünkü biz sağlıkçılar ne kadar çalışırsak çalışalım önce insan kendi bedenine bakacak, toplum kendi sağlığını koruyacak. Bunun için biz onlara her türlü yardıma hazırız.” dedi.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, basın açıklamasının ardından, Çanakkale’de sokakta vatandaşa hizmet veren Mobil Sigara Bırakma standını ziyaret etti.





Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Memişoğlu, hastanede düzenlenen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çanakkale Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katıldı.





Sağlık Bakanı Memişoğlu, öğleden sonra Çanakkale Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek programını sonlandıracak.











