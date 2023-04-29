Bakan Muş'tan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'a forma hediyesi: Bakülü geldi Samsunsporlu dönüyor

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'a Samsunspor forması hediye etti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile Samsun’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme çerçevesinde, 1 Mart 2021'de yürürlüğe giren Türkiye-Azerbaycan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (TTA) kapsamının genişletilmesi amacıyla müzakereleri tamamlanan protokol metni imzalandı.
Törenin ardından ise gülümseten anlar yaşandı. AK Parti Samsun 1. sıra adayı Mehmet Muş, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'a üzerinde isminin yazılı olduğu 55 numaralı Samsunspor forması hediye etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Muş, "Kıymetli kardeşim Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Cabbarov, Bakülü geldi Samsunsporlu dönüyor." ifadelerini kullandı.