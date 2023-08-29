Bakan Özhaseki İstanbul Yasası için tarih verdi: 15 Eylül'de Deprem Şurası toplanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki (Arşiv)
İstanbul'da olması beklenen büyük Marmara depremine karşı hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Devlet eliyle yapılan çalışmalarda rezerv alanlar belirlenirken kentsel dönüşüm çalışmaları da kararlılıkla devam ediyor.
Bu hazırlıkların yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de İstanbul'a özel deprem yasasını duyurmuştu.
Habertürk TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, söz konusu yasanın çıkacağı tarihi açıkladı.
15-16 Eylül'de deprem şurasının toplanacağını belirten Özhaseki, İstanbul'a özel deprem kanunun da Meclis açıldıktan sonra ekim ayı başı gibi çıkmasının beklendiğini ifade etti.
"15 gün içerisinde deprem şurası yapacağız"
"Bu çalışma birkaç senedir Bakanlık bünyesinde sürüyor. İlk bakanlık döneminde de özel çalışmalar vardı, arkadaşlar devam ettirdiler. İstanbul'da 39 ilçe ve büyükşehir belediyemizi davet ettik. Onların elinde raporlarla katkı sunabilirlerse alabileceğimizi söyledik. İki aydır belli aralıklarla İstanbul üzerindeki kanun teklifimizi arkadaşlarla paylaşıyoruz. İmamoğlu ekibiyle birlikte Ankara'ya geldi. Görüştük kendisiyle. 'Siz de bulunun' dedim. "Ara ara medyada çalışmalardan bahsediyorsunuz, bizimle gelin paylaşın, katkıda bulunun" dedim. Bunun siyaset üstü mesele olduğunu söyledim. Bu konu siyasete kurban gidecek mesele değil. Sağ olsun o da titizlikle riayet ediyor. 15 gün içerisinde deprem şurası yapacağız. Kanunu çok hızlı bir şekilde Meclis'e gönderip, çıkarmak istiyordum. 15-16 Eylül'de deprem şurasını yapmayı düşünüyoruz. Meclis açılmadan Meclis Başkanlığımıza teslim etmeyi düşünüyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'nun toplanarak orada tartışılabileceğini, ekim ayı içerisinde Meclis'e havale edebileceğimiz söylendi. İstanbul'a özel deprem kanunu Meclis açıldıktan sonra ekim ayı başı gibi."