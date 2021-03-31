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POLİTİKA

Bakan Soylu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı: Ruhun şad olsun savcım terör örgütünün kökünü kurutuyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı yıl önce bugün terör örgütü DHKP-C tarafından öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a ilişkin bir mesaj paylaştı. Soylu mesajında, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu şehit Mehmet Selim Kirazı andı: Ruhun şad olsun savcım terör örgütünün kökünü kurutuyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz, katledilişinin 6. yılında anılıyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Kiraz'ı andı. "Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" diyen Bakan Soylu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz."

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız
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Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından duygulandıran konuşma: Bir Mehmet Selim Kiraz gider, bin Mehmet Selim Kiraz doğarız

İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı
GÜNDEM
İstanbul 2 Nolu Barosu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı

Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
FOTOĞRAF 8
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Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından odasında rehin alındıktan sonra öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
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Mersin İmam Hatip Lisesi'nde okuyan Kiraz, aynı zamanda terzi çıraklığı yaparak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.
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Kazandığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1994 yılında mezun olan Kiraz, 1995 yılında hakim adayı olarak Mersin'de göreve başladı ve sırasıyla Erzincan, Çayır, Karaman, Kazım Karabekir, Iğdır ve Osmaniye cumhuriyet savcılıkları görevini yürüttü.
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Kiraz 2010 yılında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına atandıktan 4 yıl sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevlendirildi.
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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin soruşturmayı da yürüten Kiraz, avukat gibi hareket ederek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından adliyenin 6'ncı katındaki odasında rehin alındı.
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Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı.
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Silah seslerinin duyulmasından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Kiraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Savcı Mehmet Selim Kiraz'la ilgili kötü haber, saat 23.20 sıralarında İstanbul İl Sağlık Müdürü Selami Albayrak tarafından verildi. Albayrak, operasyonun ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 46 yaşındaki savcı Kiraz'ın bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
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İki terörist de olay sırasında güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
Adalet mücadelesi şehadetle bitti: Savcı Mehmet Selim Kiraz vefatının 6. yılında anılıyor
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın terör örgütü DHKP-C üyelerince adliyedeki odasında rehin alındıktan sonra silahla öldürülmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
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