Bakan Soylu şehit Mehmet Selim Kiraz'ı andı: Ruhun şad olsun savcım terör örgütünün kökünü kurutuyoruz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, altı yıl önce bugün terör örgütü DHKP-C tarafından öldürülen şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'a ilişkin bir mesaj paylaştı. Soylu mesajında, "Bunlara yaptığımız her operasyonda, senin ve şehitlerimizin, yetim kalan evlatların intikamını alıyoruz. DHKP-C denilen terör örgütünün kökünü kurutuyoruz. Şehit Savcım Mehmet Selim Kiraz, ruhun şâd olsun" dedi.

Haber Merkezi 31 Mart 2021, 12:26 Son Güncelleme: 31 Mart 2021, 12:43 Yeni Şafak