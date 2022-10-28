Bakan Soylu'dan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu aday olamazsa acıklı bir tablo oluşabilir

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Şahin, 'Kılıçdaroğlu eğer aday olamazsa bu kadar yıldır ikinci büyük bir siyasi partinin genel başkanlığını yapan bir isim için acıklı bir tablo oluşabilir ' dedi.