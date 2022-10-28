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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, milyonların merakla beklediği Milyonlar Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor. Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılını hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" ifadelerini kullandığı AK Parti’nin 2023'ün yol haritası niteliğinde olan vizyon belgesini bugün açıklıyor.

Milyonlar Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısını merakla beklerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi güne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor.

Türkiye

Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.

Milletimiz

Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.

İnsanlık

Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.

Başlıyoruz daha büyük devrime…

Bismillah!"

Ankara'da büyük coşku: Davetliler 'Türkiye Yüzyılı' için spor salonunu tıklım tıklım doldurdu
FOTOĞRAF 10
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Toplantı dolayısıyla binlerce davetli, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

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Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Davetliler, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

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Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

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Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

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Partililer ve davetliler detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

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Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

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Kongre salonunda davetliler, partililer, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.

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GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

AK Parti \"Türkiye Yüzyılı\" tanıtım toplantısı için günler öncesinde yapılan planlamayla Ankara Spor Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.
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Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.

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Ankara'da büyük coşku: Davetliler 'Türkiye Yüzyılı' için spor salonunu tıklım tıklım doldurdu
AK Parti "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısı için partililer ve davetliler, Ankara Spor Salonu'na gelmeye başladı. Salon dışında, üretilen milli savunma sanayi ürünleri sergilendi.
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