Bakan Soylu'dan tarihi güne ilişkin paylaşım: Milletimiz Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor daha büyük devrime başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye Yüzyılı vizyonu ile asırlık hamleler hayata geçecek, hayallerimiz inşallah bir bir gerçek olacak" ifadelerini kullandığı AK Parti’nin 2023'ün yol haritası niteliğinde olan vizyon belgesini bugün açıklıyor.
Milyonlar Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısını merakla beklerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarihi güne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor.
Türkiye
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
Milletimiz
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
İnsanlık
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
Başlıyoruz daha büyük devrime…
Bismillah!"
Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor
Türkiye
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
Milletimiz
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
İnsanlık
Türkiye Yüzyılı'nı hak ediyor.
Başlıyoruz daha büyük devrime…
Bismillah! pic.twitter.com/HTinYXuENd
Devrimci Muhafazakar Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi, milletimizi, coğrafyamızı insanlığı yeni yüzyıla hazırlıyor