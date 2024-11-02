Bakan Uraloğlu 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

“Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Bu coğrafyada Allah'ın izniyle biz huzur içerisinde bu mazlum milletlerle beraber yine huzur içerisinde, Filistin'de bir zulüm var, orada 50 binin üzerindeki kardeşimiz şehit oldu, katledildi maalesef, bunlar tarihten beri olagelmiş ama biz de her seferinde gerekli dersi vermişiz. Onun için şehidimizin Allah mekanını cennet etsin. Allahuteala inşallah sizleri, bizleri cennetinde buluştursun. Bir taraftan bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaten bunların amaçları bizim hizmetlerimizi de engellemektir. Onu da engelleyemeyecekler inşallah. "