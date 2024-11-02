Bakan Uraloğlu 15 Temmuz kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niğde’de 15 Temmuz kahramanı Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte şehidin kabrini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizi bölmeye yıkmaya teşebbüs eden vatan hainlerinin o gece dönüm noktalarından bir tanesiydi Ömer Halisdemir’in müdahalesi. Böyle evlatlarımız, böyle delikanlılarımız, böyle yiğitlerimiz olduğu müddetçe Allah'ın izniyle bize hiç kimse zarar veremeyecektir. Bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen kahraman Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, Şehit Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte şehidin kabri başında dua etti, okunan Kur'an- Kerim'i dinledi, kabre karanfil bıraktı, su döktü.
“Türk evladı çıkar hainin alnına mermiyi basar”
- “Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inlerine girdik, girmeye de devam edeceğiz. Bu coğrafyada Allah'ın izniyle biz huzur içerisinde bu mazlum milletlerle beraber yine huzur içerisinde, Filistin'de bir zulüm var, orada 50 binin üzerindeki kardeşimiz şehit oldu, katledildi maalesef, bunlar tarihten beri olagelmiş ama biz de her seferinde gerekli dersi vermişiz. Onun için şehidimizin Allah mekanını cennet etsin. Allahuteala inşallah sizleri, bizleri cennetinde buluştursun. Bir taraftan bu mücadeleye devam edeceğiz bir taraftan ülkemize vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaten bunların amaçları bizim hizmetlerimizi de engellemektir. Onu da engelleyemeyecekler inşallah. "
Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet kabristandaki şehidin annesi Fadimana Halisdemir, şehit Mahir Turgut, şehit Erdal Songur ve şehit Mahir Tüfekçi'nin kabirlerini de ziyaret etti.