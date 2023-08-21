Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu: Trabzon’a yeni havalimanı kazandıracağız

Trabzon’u 2022 yılında 293 bin 657’si yerli, 222 bin 48 bini yabancı olmak üzere toplam 515 bin 705 turistin ziyaret etti.
‘Ocak-temmuz aylarında 737 bin 137 turist geldi’
'12 farklı ülkeden uçaklar iniş yaptı'
Karadeniz Bölgesi'nin, doğal güzellikleri, yaylaları ve deniziyle bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden uçakların iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesidir. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor” ifadelerini kullandı.
'2023'te 3 bin 909 uçuş'
Trabzon Havalimanı’nda 2023 yılında dış hat uçuşu gerçekleştiren 12 ülkeyi ve rakamları sıralayan Bakan Uraloğlu, “Almanya’dan 260, Azerbaycan’dan 50, BAE’den 598 uçuş, Bahreyn’den 236 uçuş, Irak’tan 35, İsrail’den 59, Katar’dan 57, KKTC’den 87, Kuveyt’ten 521, Suudi Arabistan’dan bin 166, Umman’dan 488, Ürdün’den 352 olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleşti” dedi.