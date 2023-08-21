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Bakan Uraloğlu müjdeyi duyurdu: Trabzon’a yeni havalimanı kazandıracağız

Trabzon'da artan yolcu sayısı ve turizm trafiğine ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, 30 Haziran 2023'te 145 uçuşla adeta rekor kıran Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandıracaklarının müjdesini duyurdu.

14:18 . 21/08/2023 Pazartesi
DHA
Trabzon’u 2022 yılında 293 bin 657’si yerli, 222 bin 48 bini yabancı olmak üzere toplam 515 bin 705 turistin ziyaret etti.

Trabzon’u 2022 yılında 293 bin 657’si yerli, 222 bin 48 bini yabancı olmak üzere toplam 515 bin 705 turistin ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da artan yolcu sayısı ve turizm trafiğine ilişkin yazılı açıklamada bulundu, kentin yeni havalimanı ihtiyacı olduğunu söyledi. Trabzon Havalimanı’nın yıllık 4 milyon yolcu kapasitesiyle ülkenin en önemli havalimanlarından birisi olduğunu belirten Bakan Uraloğlu,
“İç hat yolcu sayısında 7, dış hat yolcu sayısında ise 10’uncu sırada yer alması önemli bir başarı. 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle adeta rekor kıran Trabzon’a yeni bir havalimanı kazandıracağız. 2023 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında  turist sayıları 339 bin 695 yerli ve 397 bin 442 yabancı olmak üzere toplam 737 bin 137’ye ulaştı. Sürekli artan turizm potansiyeli ve turist sayısı yeni havalimanı ihtiyacını doğurmuştur”
dedi.

‘Ocak-temmuz aylarında 737 bin 137 turist geldi’

Trabzon’u 2022 yılında 293 bin 657’si yerli, 222 bin 48 bini yabancı olmak üzere toplam 515 bin 705 turistin ziyaret ettiğini açıklayan Bakan Uraloğlu,
“2023 yılı Ocak-Temmuz turist sayıları ise, yerli 339 bin 695 ve yabancı 397 bin 442 olmak üzere toplam 737 bin 137’ye ulaştı. Uçak yolcu sayısında da ciddi artış yaşandı. 2022 yılında iç hat yolcu sayısı 2 milyon 471 bin 442, dış hat yolcu sayısı 703 bin 337 olmak üzere toplam 3 milyon 174 bin 779 oldu. 2023 yılı Ocak-Temmuz yolcu sayıları da iç hat yolcu sayısı 1 milyon 498 bin 345, dış hat yolcu sayısı ise 457 bin 606 olmak üzere toplam 1 milyon 955 bin 951’e ulaştı”
diye konuştu.

'12 farklı ülkeden uçaklar iniş yaptı'

Karadeniz Bölgesi'nin, doğal güzellikleri, yaylaları ve deniziyle bir cazibe merkezi haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün gibi 12 farklı ülkeden uçakların iniş yaptı. Bu durum bölgedeki turizm potansiyelinin önemli göstergesidir. Her geçen yıl bu potansiyel giderek daha da artıyor” ifadelerini kullandı.


'2023'te 3 bin 909 uçuş'

Trabzon Havalimanı’nda 2023 yılında dış hat uçuşu gerçekleştiren 12 ülkeyi ve rakamları sıralayan Bakan Uraloğlu, “Almanya’dan 260, Azerbaycan’dan 50, BAE’den 598 uçuş, Bahreyn’den 236 uçuş, Irak’tan 35, İsrail’den 59, Katar’dan 57, KKTC’den 87, Kuveyt’ten 521, Suudi Arabistan’dan bin 166, Umman’dan 488, Ürdün’den 352 olmak üzere toplam 3 bin 909 uçuş gerçekleşti” dedi. 




#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Trabzon
#Havalimanı
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