Bakan Uraloğlu'dan Kvrivishvili ile önemli görüşme

Bakan Uraloğlu'dan Kvrivishvili ile önemli görüşme

15:2524/11/2025, Pazartesi
DHA
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü 34’üncü Dönem Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 34’üncü Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu Londra’da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüşme gerçekleştirdi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler konusunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.






#Abdulkadir Uraloğlu
#Gürcistan
#Londra
