Bakan Uraloğlu'dan Kvrivishvili ile önemli görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün 34’üncü Genel Kurul Toplantısı için bulunduğu Londra’da, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivishvili ile görüşme gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki stratejik ilişkiler konusunda istişarelerde bulunduk” ifadelerini kullandı.