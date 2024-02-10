Bakan Yerlikaya 'Her an enselerindeyiz' diyerek duyurdu: Suç şebekeleri çökertildi 58 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-38 operasyonunun görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
- “KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki Organize Suç Örgütü Çökertildi!
- 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.
- Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek!
- Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; “Tefecilik, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarına yönelik gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti sonucu şüphelilerin;
- 📌Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri,
- 📌Borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri,
- 📌Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları,
- 📌Varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları,
- 📌Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri,
- 📌Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.
- Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
- Operasyonlar neticesinde;
- 📌312 adet senet ve 5 adet çek,
- 📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
- 📌Çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.
- Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle. Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız❗️
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