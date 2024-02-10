Bakan Yerlikaya 'Her an enselerindeyiz' diyerek duyurdu: Suç şebekeleri çökertildi 58 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu

KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandığını duyurdu.