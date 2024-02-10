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Bakan Yerlikaya 'Her an enselerindeyiz' diyerek duyurdu: Suç şebekeleri çökertildi 58 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
08:22 - 10/02/2024 السبت
Güncelleme: 08:43 - 10/02/2024 السبت
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-38 operasyonunun görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kafes-38 operasyonunun görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini, 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;
  • “KAFES-38” operasyonlarında Balıkesir’de elebaşılığını Cengiz Güven’in ve Tekirdağ’da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı iki Organize Suç Örgütü Çökertildi!

  • 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Operasyonlarda Örgüt Elebaşıları ile birlikte 16 şüpheli yakalandı.
  • Organize Suç Örgütlerinin Hiçbiri Yüce Türk Adaletinden Kaçamayacak. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek!
  • Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca; “Tefecilik, Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarına yönelik gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti sonucu şüphelilerin;

  • 📌Ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdikleri,
  • 📌Borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istedikleri,
  • 📌Borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkân, tarla ve evlerine; tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koydukları,
  • 📌Varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoydukları,
  • 📌Alıkoydukları mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istedikleri,
  • 📌Ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları tespit edildi.

  • Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 Milyon TL değerindeki malvarlığına tedbir kararı uygulanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

  • Operasyonlar neticesinde;
  • 📌312 adet senet ve 5 adet çek,
  • 📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve
  • 📌Çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konuldu.

  • Operasyonları gerçekleştiren Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle. Suç Örgütü Kurarak Halkımızın Huzurunu Bozanların Her An Enselerindeyiz. Onlara Göz Açtırmayacağız❗️


#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Kafes operasyonu
#suç örgütü
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