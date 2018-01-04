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EĞİTİM

Bakan Yılmaz: 20 bin öğretmen alımı gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz" dedi.

Haber MerkeziAA
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Liselere verdiğimiz destek gibi meslek yüksek okullarına devam eden öğrencilere de destek verilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) bütçesine kaynak konacak. O kaynakla o okuldan mezun olanlara destek verilecek ki Türkiye, bunları yapa yapa, adım adım, taş üstüne taş koyarak, hedeflemiş olduğu 2023 yılına varıncaya kadar meslek eğitimini yüzde 60 oranına getirecek." dedi.

Yılmaz, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Külliyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir insanın memleketine, ülkesine, insanına yapabileceği en hayırlı, katma değeri en yüksek çalışmanın, eğitim konusundaki ihtiyacı giderme olduğunu söyledi.

Eğitimin her şeyin temeli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Aranan eleman sıkıntısı var, peki sıkıntı var ama söyleniyorsun. Söylenme, söyle. Elin de taşın altında olsun. Bu yükü gelin beraber taşıyalım. O halde meslek eğitimini memleket meselesi olarak görüp bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Şu an Türkiye'deki oranı yüzde 40'ın üstünde. AB'ye yakınız, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranı bakımından." diye konuştu.

Yılmaz, meslek eğitimini tercih eden öğrenci oranını yüzde 60'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye'de kampüs okulu sistemi, yabancı bir sistem. Dolayısıyla yeni bir sistemi hayata geçirip, yönetmeliğini bile daha yayınlamadık, bu sistem başarıya ulaşırsa bundan sonra Türkiye'de yaygınlaştırabilmek mümkündür." ifadesini kullandı.

'20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz'

Bakan Yılmaz, AK Parti iktidarları döneminde 584 bin öğretmen atamasının gerçekleştirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında.

Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz."

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