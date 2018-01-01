EkonomiDiyanet 9 bin 500 kişi alacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Diyanet 2018 personel alımı ilanı! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Diyanet 9 bin 500 kişi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en az lise mezunu 9 bin 500 personel alımı yapacağına ilişkin ilan Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi sitesinden yayımlandı. İlanda başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar neler, adaylar KPSS'den ne kadar almak zorunda, işte Diyanet'e başvuru şartları.

Haber MerkeziYeni Şafak
KPSS puanına göre en yüksek puan alan 3 katı aday Diyanet'te sözlü sınava çağırılacak.
KPSS puanına göre en yüksek puan alan 3 katı aday Diyanet'te sözlü sınava çağırılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin İmam Hatip, 3 bin Kur'an Kursu Öğreticisi, 600 Müezzin Kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alacak.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. KPSS puanına göre en yüksek puan alan 3 katı aday sözlü sınava çağırılacak.

Başvurular 16 Ocak'ta sona erecek.

DİYANET'TE MEMUR OLMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Önlisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak)

Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Önlisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,

Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kuran kursu öğreticiliği için bayan olmak,

Hafız olmak. (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak,

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

KPSS şartı aranmadan memurluk
EKONOMİ
KPSS şartı aranmadan memurluk

İŞKUR eleman alıyor
EKONOMİ
İŞKUR eleman alıyor

Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor
EKONOMİ
Taşeron işçide kadroya geçişler yarın başlıyor

ÖNERİLEN VİDEOLAR
4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.

KAPAT

YUKARI