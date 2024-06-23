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Bakan Yumaklı'dan Diyarbakır ve Mardin yangınına ilişkin açıklama: Bölgedeki yaraları sarmaya devam edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, "Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

19:36 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 19:47 - 23/06/2024 Pazar
AA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır ve Mardin yangınlarına ilişkin hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Yumaklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır Çınar ve Mardin Mazıdağı'nı etkileyen müessif yangın hadisesi çıktığı andan itibaren Bakanlığımızın İl ve İlçe Müdürlüklerindeki personelimiz AFAD koordinasyonunda müdahale, destek ve tespit çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.

Çiftçilerimizin kayıp ve hasarlarına yönelik tespit çalışmaları da tamamlanmıştır. Diyarbakır'da; Çınar ilçesinde Köksalan Mahallesi, Bağacık Mahallesi, Yazçiçeği Mahallesi ve Ağaçsever Mahallelerinde 7.900 dekar tarım alanının yandığı, bunun 6.789 dekarında anız, 1.111 dekarında ise hasadı yapılmamış buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca 1 adet traktör ve 14 adet sulama tesisi yanmıştır. Köksalan Mahallesinde 924 küçükbaş hayvan telef olurken, tedavi edilemeyecek durumda ağır yaralı 83 küçükbaş hayvan Et ve Süt Kurumuna kesime gönderilmiştir. ESK bu hayvanları sahiplerinden nakliye primi vererek satın almıştır. 190 hayvan ise yerinde tedavi edilmiştir. Mardin'de; Mazıdağı İlçesinin Yetkinler ve Yücebağ Mahalleleri ile Kelek Mezrasında 7.000 dekarlık tarım alanının yandığı tespit edilmiştir. Bunun 4.000 dekarı hasadı yapılmamış buğday alanı, 3.000 dekarı anızdan oluşmaktadır.

Ayrıca çiftçilerimizin bazı sulama ekipmanları zayi olmuştur. Mardin'de ekiplerimize bildirilen veya tespit edilen hayvan kaybı bulunmamaktadır. İl ve ilçe müdürlüklerimiz, bütün personeliyle bitkisel ve hayvansal üretim yapan çiftçilerimize destek olmayı sürdürecektir. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliğimizin hızlıca eski haline dönmesi ve alanın daha da zengin bir biyoçeşitliliğe kavuşması için; Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından alanda hem rehabilitasyon çalışmaları hem de yaban hayatını iyileştirici faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Devletimiz ilgili bütün kurumlarıyla bölgede yaraları sarmaya devam edecektir. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



#Diyarbakır
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#İbrahim Yumaklı
#Yangın
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