Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı’nın tünel kazıları tamamlandı: İstanbul’da 3 metro hattı bu yaz açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın çalışmalarını yürüttüğü İstanbul’daki metro hatlarından üçü bu yıl tamamlanarak hizmete alınacak. Bakırköy (İDO)-Kirazlı (Bağcılar) Metro Hattı Tünel Kazılarının Tamamlanması Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bu yaz sonuna kadar Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir ve Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hatlarını hizmete açacaklarını belirtti. Karaismailoğlu, bakanlık olarak halkın ulaşım ihtiyacını en hızlı, en konforlu ve en ekonomik biçimde karşılamak için hizmet üretmeye, tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’u da demir ağlarla örmeye devam ettiklerini söyledi.

Büyük şehirlerdeki trafik sorununu aşmak için raylı sistemlerin önemine dikkat Karaismailoğlu, bakanlık olarak bu kentlerde yaşayan vatandaşların trafikte zaman kaybetmemeleri için çok sayıda raylı sistem projesi hayata geçirdiklerini, ülke çapında 14 projede toplam 185 kilometre uzunluğunda kent içi raylı sistem hattının inşaatının sürdüğünü bildirdi.

BAKIRKÖY-KAYAŞEHİR 39 DAKİKA

Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı’nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, hattın “Bakırköy Sahil (İDO), Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani” olmak üzere 7 istasyonu bulunduğunu bildirdi. Projenin toplam ilerleme oranının bugün itibarıyla yüzde 70’e ulaştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şehrin çalışma ve zemin koşullarının zor olduğu bir kesiminde çalıştıklarını, buna rağmen tünel kazılarını tamamlandığını, 2 tünel açma makinesinin 17 kilometreli kazıyı bitirerek Kirazlı istasyonuna ulaştığını anlattı.

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Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bittiğinde Bakırköy sahilden Kayaşehir’e kadar kesintisiz metro hattı tesis etmiş olacaklarını kaydederek, günde 1 milyon İstanbullunun seyahat edebileceği hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresinin 39 dakikaya düşeceğinin bilgisini verdi.

14 projenin 7’si İstanbul'da

İstanbul’da Bakırköy-Kirazlı, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Başakşehir-Kayaşehir, Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hatları ile Altunizade-Bosna Bulvarı ve Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projelerinin yapımının sürdüğünü anlatan Karaismailoğlu, İstanbul’da yapımı devam eden metro projeleri tamamlandığında 263 kilometre olan raylı sistem ağının 366,3 kilometreye yükseleceğini, bunun yüzde 50’sinden fazlasının bakanlık tarafından yapılmış olacağını söyledi.

EKONOMİ Bakan Karaismailoğlu: Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattını 2022 sonunda açmayı planlıyoruz