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Gündem İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özgenin babası Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü
BALİKESİR

Balıkesir haberleri: İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası, kızının işkence ile öldürüldüğünü söyledi

İşkenceye uğraşmış halde bulunan Özge'nin babası: Kızımız eceli ile değil, işkence ile öldürüldü

Balkesir'in Sındırgı ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti gerçekleşti. 2 çocuk annesi Özge S. (27), yarı baygın, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde bulundu. Kütahya'daki babaevine getirilen Özge S., yaşamını yitirdi. Özge S.'nin ölmeden önce eşi Ahmet S. ve eski kayınvalidesi Elif B.'nin kendisine işkence uygulandığını anlatması üzerine ailesi adalet arayışına başladı. Kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını isteyen baba Ali Aktaş "Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık" dedi.

Haber Merkezi DHA
2 çocuk annesi Özge S. (27) işkence ile öldürüldü.
2 çocuk annesi Özge S. (27) işkence ile öldürüldü.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturan Ahmet S. (65), 13 Temmuz'da, eşi Özge S.'in Kütahya'nın Simav ilçesinin kırsal Karapınar Mahallesi'ndeki babası Ali Aktaş'a telefon açıp, "Kızını otobüse bindirdim, gönderdim" dedi. Ancak söylenen firmaya giden Aktaş, kızını burada bulamadı. Bunun üzerine Aktaş, Ahmet S.'yi tekrar arayıp kızını sordu.

Bu kez Ahmet S, Özge S.'nin kendisinin değil, Sındırgı'da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu söyledi. Aktaş, yakınları ile Yılmaz A.'nın evine gittiğinde kızı Özge S.'yi yarı baygın halde, altına bez bağlanmış, kollarında sigara söndürülmüş ve öldüresiye dövülmüş halde buldu.

4 AY EVDE TUTULMUŞ

  • Özge S., kendisine bunu kimin yaptığını sorduklarında iddiaya göre, eşi Ahmet S. ve daha önce dini nikahla yaşadığı Cihan B.'nin annesi Elif B.'nin yaptığını söyledi. Özge S., eşi Ahmet S. tarafından 4 aydır evde tutulduğunu, bu durumu başkalarına söylemesi halinde ölümle tehdit edildiğini de anlattı.

DHA
İki kız çocuklarından biri olan Özge S.'yi toprağa vermenin acısını yaşayan Gülfer- Ali Aktaş çifti, teselliyi kendilerine kızlarından kalan torunları Elif U'yu kucaklarına alıp, sararak bulduklarını söyledi.

HASTANE HASTANE DOLAŞTI, KURTARILAMADI

Yakınları tarafından Sındırgı Devlet Hastanesi'ne götürülen Özge S.'ye darp raporu verilip, taburcu edildi. Kütahya Simav'daki baba evine getirilen Özge S., burada fenalaşınca bu defa Simav Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenenin ardından eve gönderilen Özge S., daha sonra ailesi tarafından götürüldüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Manisa Devlet Hastaneleri'nde muayene edilip evine gönderildi.

Özge S., 23 Temmuz'da yatağında yaşamını yitirdi. Bursa Adil Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Özge S.'nin yakınları tarafından alınan cenazesi Karapınar mahallesine getirilip, toprağa verildi.

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2 ÇOCUK ANNESİ SÜREKLİ ŞİDDET GÖRMÜŞ

Özge S.'nin ölümünün ardından yakınları, adalet arayışına başladı. Özge S.'nin yakınlarından biri, genç kadının hayat hikayesini şöyle anlattı:

  • "11 yıl önce kaçıp İsmail U. ile bir süre dini nikahla yaşadı. Daha sonra resmi nikah yaptılar. Kendisinin 8 yıl süren bu evlilikten şu an 7 yaşında olan bir oğlu oldu. Ancak, eşi içki içip, kendisini dövmeye başladı. Boşanmaların ardından Özge, Cihan B. ile yaşamaya başladı. Bu birliktelikten şu an 1 yaşında olan bir kızı dünyaya geldi. Ancak, nüfus kaydı Özge'nin boşandığı eşi İsmail U.'nun üzerine çıkartılmış. Cihan B., daha sonra işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girince Özge ortada kaldı. Cihan B.'nin annesi Elif B., bu süreçte Özge'yi Ahmet S.'nin yanına yollamış. Özge, pandemi dönemi olmasına rağmen nasıl olduğunu bilmiyoruz kendisinden yaşça çok büyük olan Ahmet S. ile geçen 10 Nisan'da nikahlanmış. 13 Temmuz'da Ahmet S.'den Özge'nin Sındırgı da odunculuk yapan Yılmaz A.'nın yanında olduğunu öğrendik. Gittiğimizde yarı baygın, işkence görmüş haldeydi."

DHA
Baba Ali Aktaş, kızı Özge S.'nin ölümüne yol açan kişilerin cezalandırılmasını istiyor.

'KIZIMIZ İŞKENCE NEDENİYLE ÖLDÜ'

İki kız çocuklarından biri olan Özge S.'yi toprağa vermenin acısını yaşayan Gülfer- Ali Aktaş çifti, teselliyi kendilerine kızlarından kalan torunları Elif U'yu kucaklarına alıp, sararak bulduklarını söyledi.

Ali Aktaş, kızının Ahmet S. ve Elif B. tarafından yapılan işkence nedeniyle öldüğünü söyleyerek, sorumluların cezalandırılması için hukuksal yollara başvurduklarını söyledi. Kızlarının ölümü ile ilgili Simav Cumhuriyet Baş Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını belirten Aktaş, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporun sonucunu merakla beklediklerini kaydetti.

'KIZIMIN MİRASI TORUNUMUZ, ONA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

  • Ali Aktaş, "Kızım Özge S., eceli ile ölmedi. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Kızımızın kanının yerde kalmaması için hukuk mücadelesi başlattık. Kızım Özge ölmeden önce torunum Elif U.'yu bize emanet edip, 'Ona iyi bakın' dedi. Biz, onun mirasına sahip çıkacağız. 1 yaşında annesiz kalan torunumuz Elif'i okutup büyüteceğiz" diye konuştu.

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'ELİMİZDE VİDEO KAYITLARI VAR'

Kızları Özge'yi tedavi için Balıkesir, Sındırgı, Manisa ve Simav'da devlet hastanelerine götürdüklerini ancak, buna rağmen kurtaramadıklarını belirten Gülfer Aktaş da, "Kızıma işkence yapılmış. Bu konuda elimizde video kayıtları var. Bunları zamanı geldiğinde mahkemeye sunacağız. Kızımız eceli ile ölmedi" dedi.

Öte yandan Özge S.'nin ilk evliliğinden olan ve şu an 7 yaşındaki oğul Emir U.'nun ise babası İsmail U. ile yaşadığı öğrenildi.

Kadın cinayeti kamerada
OYNAT 00:49
Kadın cinayeti kamerada
Malatya'da yaşanan kadın cinayeti, güvenlik kameralarına yansıdı. 9 Haziran günü yaşanan olayda, iki hafta önce Cezmi Kartay Caddesinde bir eğlence merkezinde garson olarak işe başlayan 19 yaşındaki Canan Koçoğlu, boşandığı eşinin kardeşi Ramazan A. tarafından bıçakla öldürüldü. Cinayet sonrası iş yeri çalışanları tarafından darp edilerek yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, genç kadın otopsi işlemlerinin ardından Malatya Şehir mezarlığında toprağa verildi. Yaşanan korkunç cinayet saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, son bir haftadır genç kadını sürekli takip eden ve zaman zaman eğlenme merkezine giden zanlı, olay günü yine eğlence merkezine geldi.

Kadın cinayetinin adresi bu sefer Erzurum!
OYNAT
Kadın cinayetinin adresi bu sefer Erzurum!

Erzurum'da kimliği belirnemeyen bir kadını 10 bıçak darbesi ile öldürüp iş makinesinin altına attılar. Polis, görgü tanıklarının beyanı doğrultusunda katil zanlısının eşgaline uyan iki kişiyi yakaladı. Kadının neden ve kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor.


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