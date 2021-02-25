Gündem Balıkesirde 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi Değeri bir milyon lira
BALİKESİR

Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi: Değeri bir milyon lira

Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi: Değeri bir milyon lira

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi. Değerinin bir milyon lira olabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin yıllık mezar steli buldu.
Operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarda, bir şüphelinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi.

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Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, değerinin 1 milyon lira olabileceği değerlendirilen Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mezar steli buldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında "Kültür ve tabiat varlıklarının zarara uğramasına kasten sebebiyet verme" suçundan adli işlem başlatıldı.

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