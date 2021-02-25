Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi: Değeri bir milyon lira Balıkesir'de 2 bin yıllık Roma mezar taşı ele geçirildi: Değeri bir milyon lira Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde, Roma dönemine ait mezar steli (Mezar başlarına veya üzerine dikilen blok taş) ele geçirildi. Değerinin bir milyon lira olabileceği değerlendiriliyor.

Haber Merkezi 25 Şubat 2021, 10:56 Son Güncelleme: 25 Şubat 2021, 11:11 AA