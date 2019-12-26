Balıkesir'de 3.7 şiddetinde deprem Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Haber Merkezi 26 Aralık 2019, 05:32 Son Güncelleme: 26 Aralık 2019, 05:41 Yeni Şafak