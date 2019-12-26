Gündem Balıkesirde 37 şiddetinde deprem
BALİKESİR

Balıkesir'de 3.7 şiddetinde deprem

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde Richter ölçeğine göre 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Balıkesir'in Altieylül ilçesinde saat 04:55'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyurdu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Balıkesir şehir merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildiği bildirilen depremle ilgili henüz, can veya mal kaybı ya da hasar kaydı belirtilmedi.

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