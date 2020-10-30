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BALİKESİR

Balıkesir'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'de de hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika
Son dakika

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'de de hissedildi.

Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.

Ayrıntılar geliyor...

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Henüz bilgi yok

Henüz bilgi yok

​İzmir Valisi Köşger'den yaşanan depremle ilgili flaş açıklama.
Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

Ege ve Marmara 6,6 ile sallandı

İzmir'in çeşitli ilçelerinde yıkılan binalar var, ekipler bölgeye gidiyor.
İzmirde çöken bina saniye saniye görüntülendi

Ege'de <br>maçlar ertelendi

Ege'de
maçlar ertelendi

​TFF'den flaş açıklama.

Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem ile ilgili ilk açıklama.
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