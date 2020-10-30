Balıkesir'de korkutan deprem

Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'de de hissedildi.
Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.
Ayrıntılar geliyor...
Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 14.51'de 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'de de hissedildi.
Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara döküldü.
Ayrıntılar geliyor...
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.