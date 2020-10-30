Balıkesir'de korkutan deprem

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Özdağ'dan disiplin kurulu açıklaması: İYİ Parti önce kendi iç hukukuna saygı göstersin

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, disiplin kuruluna sevk edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Özdağ açıklamasında, "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İYİ Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı’daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir" dedi.