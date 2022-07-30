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BALIKESİR

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Haber Merkezi AA
Balıkesirdeki orman yangını kontrol altına alındı
Foto/arşiv

Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, dozer ve kara ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Havran İlçemize bağlı Hallaçlar Mahallemizde ormanlık alanda başlayan yangın karadan ve havadan yapılan etkili müdahaleyle çok kısa sürede kontrol altına alındı. Faaliyeti gerçekleştiren orman, jandarma ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
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Balıkesir'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor. Hallaçlar Mahallesi'ndeki ormanlık arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 2 uçak, 5 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı ve ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.


Kontrol altına alındı

Kontrol altına alındı

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