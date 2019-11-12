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BALİKESİR

Balıkesir’in sebze meyvesi BATAŞ’a emanet

Kurulduğu 2017 yılından bu yana Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali ile Bandırma Hal Şube Şefliği’nin işletmesini başarıyla yürüten BATAŞ’ın bünyesine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren diğer hallerde eklenerek işletmelerinde bütünlük sağlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

2017 yılında Balıkesir’de kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri A.Ş. (BATAŞ), bünyesinde bulunan Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali ile Bandırma Hal Şube Şefliğini başarıyla işletiyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen; Edremit, Burhaniye, Havran Yaş Sebze ve Meyve Hali ile Bandırma Su Ürünleri Hali de BATAŞ bünyesinde yer alacak. Bu sayede Balıkesir’in yaş sebze ve meyve ihtiyacını sağlayan hallerin işletmelerinde bütün sağlanacak.

BATAŞ

ESNAFIN MAL VE CAN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Başarılı işletme siyle kentteki tüm halleri bünyesine katan BATAŞ, son teknolojiyle donatılan hallerde esnafın mallarını; taze ve güvenli bir şekilde depolamasına imkân sağlıyor. Sosyal tesisleri, soğuk hava depoları, patates yıkama, kasa yıkama ve araç yıkama yerleri bulunan haller 7/24 kamera sistemiyle izleniyor. Esnafın mal ve can güvenliği en üst noktada tutulan hallerde 24 saat personel bulunuyor. Hallerin BATAŞ’a devredilmesiyle hal esnafı artık kamu prosedürüyle uğraşmadan anonim şirketin ticari hızıyla daha karlı ve verimli bir şekilde hizmet alabilecek.

Hal esnafına; hızlı, sürdürülebilir ve yüksek standartlarda hizmet sunmayı amaç edinen BATAŞ bünyesindeki hallerde; hale giriş çıkış saatleri düzenli hale getirilerek giriş çıkışlarda kayıt tutulup güvenlik sağlanıyor. Halin kapalı olduğu durumlarda hal hem güvenlik personeli hem de güvenlik kamera sistemi ile denetlenerek görüntüler olası güvenlik sorunları göz önünde bulundurularak kayıt altına alınıyor. Kiracıların sorunlarının çözüme ulaştırılması ve giderilmesi hususunda daha hızlı hareket edilmesini sağlamada yardımcı olan BATAŞ, hal esnafının sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmasına yardımcı oluyor.

FATURA VE EVRAKTA TİTİZ KONTROL

  • Hallerde çevre düzenlemesi çalışmaları da hızlandırılarak fiziki koşullar daha iyi hale getiriliyor. Hal ve dükkânların temizliği konusunda hassas davranan BATAŞ yönetimi hallerden vatandaşların sofrasına uzanan sebze ve meyvelerin denetimini aksatmıyor. Ticaretin kayıt altında kalması ve haksız kazancın önüne geçilmesi için fatura ve evrak kontrolü konusunda titizlikle hareket ediliyor.
  • BATAŞ faaliyet alanlarını genişleterek bölgede; gıda, tarım, hayvancılık alanlarında aktif olarak rol alarak proje geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

Sebze sandığımız meyveler
FOTOĞRAF 9
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Salatalık
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Balkabağı
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Zeytin
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Domates
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Biber
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Bezelye
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Salatalık
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Bamya
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Patlıcan
Sebze sandığımız meyveler
Bilim insanları “Çekirdeği olan yiyecekler meyvedir” diyor. Yediğiniz şey çekirdekliyse meyve, yaprak ya da kökse sebze olarak tanımlanıyor. Buna göre pek çoğumuzun sebze olarak isimlendirdiği kabak, domates, salatalık, hatta fasulye gibi yiyecekler meyve sınıfına giriyor. Soğan, patates, ıspanak, marul gibi yiyecekler ise sebze sınıfında yer alıyor. İşte sebze sandığımız meyveler:
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