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POLİTİKA

Balmumu komedisi: Çorlu Belediyesi Başkanı Sarıkurt borç kredisiyle heykel aldı

CHP’li Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, belediyenin borçlarını ödemek için çektiği krediyi balmumu heykellerine yatırdı. Başkan, 2.5 milyon liraya 110 adet balmumu heykeli satın aldı. Ödemenin büyük bir kısmının CHP’li Başkan Büyükerşen’e yapıldığı öğrenildi.

Fatih Özer Yeni Şafak
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Eskişehir'i ziyaretinde Başkan Büyükerşen ile birlikte balmumu heykellerini incelemişti.
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, Eskişehir'i ziyaretinde Başkan Büyükerşen ile birlikte balmumu heykellerini incelemişti.

SGK ve vergi borçları için geçtiğimiz aylarda bankalardan 10 milyon lira kredi çeken Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanı CHP’li Ahmet Sarıkurt, parayı balmumu heykeline yatırdı.

2.5 milyon liraya 110 adet

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt’un, belediyenin borçlarını kapatmak yerine 2.5 milyon liraya 110 adet balmumu heykeli satın alması büyük tepki topladı.

BÜYÜKERŞEN'İN DEPODA ÇÜRÜYEN HEYKELLERİ ALINDI

Heykellerin ilk etapta ücretsiz olarak verileceği söylenmesine rağmen 2.5 milyon liraya satın alındığı öğrenildi. Alınan 110 adet heykelin Eskişehir’de depoda atıl durumda bulunan heykeller olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’i de ziyaret eden Başkan Sarıkurt, “Bu güzel ve modern şehri örnek almak bizim için bir gurur kaynağı.” ifadelerini kullanmıştı.

KREDİ MAAŞ İÇİN ÇEKİLDİ

AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sıtkı Ercan, “Balmumu heykelleri için ihaleye çıkılmadı. Meclis kararı alınmadı ve herhangi bir komisyona konu hakkında bilgi verilmedi. Nasıl ve ne şekilde alım yapıldığını bilmiyoruz. Vergiler hariç her bir balmumunun fiyatı 20 bin lira olarak belirlenmiş. Üzerine vergileri koyduğumuzda rakam 2.5 milyonu aşıyor.

AK Parti grubundan gelen eleştirilere yanıt veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt "Listeye tekrar baktımda bir tek Marilyn Monroe var yabancı olarak, onu da yurtdışından gelen ziyaretçilerimiz ziyaret eder." ifadelerini kullandı.

DAHA MAAŞLARI ÖDEYEMİYORUZ

Biz paranın büyük bir kısmını CHP’li Başkan Büyükerşen’e göndermişiz. Yapılan bu satın alma hiçbir komisyona gelmedi. 2 meclis önce SGK borçlarımızı ve maaşlarımızı ödeyemiyoruz diye 10 milyon borçlanma yetkisi verdik” dedi.

EVREN’İN HEYKELİ BİLE VAR

  • Ercan, “Her fırsatta ödenek yetersizliğinden ve belediyede eskisi gibi para olmamasından dert yakınan CHP’li Başkan Sarıkurt, bir anda balmumu heykeli satın alma kararı alıyor.
  • Satın alınan balmumu heykelleri arasında ismini duymadığımız onlarca kişi var. Bu da yetmezmiş gibi 12 Eylül 1980 darbesinin mimarı Kenan Evren bile balmumu heykeli satın alınmış. Bir taraftan ismi cadde ve sokaklardan kaldırılırken diğer taraftan Çorlu’ya getirmek için para ödüyoruz” diye konuştu.

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