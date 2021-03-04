Gündem Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı
BURDUR

Baraj gölünde 47 kiloluk yayın balığı yakaladı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde balıkçılık yapan Arif Karagöz (33), Yapraklı Baraj Gölü'nden 47 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Haber Merkezi DHA
Yayın balığı 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında.
Yayın balığı 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında.

Gölhisar'da 15 yıldır balıkçılık yapan ve Yapraklı Baraj Gölü'nde balık üretim havuzları bulunan Arif Karagöz, geçen pazar günü balık avlarken ağına 1,85 boyunda ve 47 kilo ağırlığında yayın balığı takıldı.

Karagöz, "Yapraklı Barajı'ndan çıkan en büyük yayın balığı 47 kilogramlık. Bu da bana nasip oldu. 1,83 boyum var. Tam boyum kadar" dedi.

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Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
FOTOĞRAF 5
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Dün sabah erken saatlerde Kılıç Balığı avı için tekneyle denize açılan Datçalı balıkçılar Umut Kantarlı ve Serkan Akdeniz, oltalarına takılan balığı görünce şaşkınlık yaşadı.
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Tekneye doğru çekilen balığın Türkiye’de ender görülen ve nesli tükenmekte olan Ay Balığı olduğunu gören balıkçılar, dev balığı tekrar denize bıraktı.
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Datçalı balıkçı Umut Kantarlı yaptığı açıklamada, “Kılıç balığı avlamak için Datça Limanı’ndan ayrılarak İnce Burun mevkiine geldik. Burada oltalarımızı denize attık...
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Bir müddet sonra oltamıza bir balığın takıldığını hissettik, oltamızı yaklaşık 350 metreye attık sonra çekmeye başladık. Balık deniz yüzeyine çıkınca daha önce hiç rastlamadığımız bir balıkla karşılaştık ve bunun Ay balığı olduğunu anladık..
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Ağırlığı yaklaşık 400 kilo vardı. Bu balığın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duymuştuk, bu yüzden balığı teknemize çıkarmadan serbest bıraktık” dedi.
Balıkçıların ağına 400 kiloluk dev takıldı: Ender görülen balık serbest bırakıldı
Muğla'nın Datça ilçesinde balık avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki Ay Balığı, tekrar denize bırakıldı.


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