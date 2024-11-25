Barikat uzaktan kumandalıydı

CHP’nin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na girişini engelleme girişiminin ardında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu iddia edildi.Kaynaklar, Veli Ağbaba’nın olaylar yaşandığı esnada geride kalmasının ve öne Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın atılmasının altında İmamoğlu’nun parmağının olduğunu vurguladı. Ağbaba’nın süreçten Genel Başkan Özgür Özel’i haberdar ettiğini vurgulayan kaynaklar ancak olayların seyrinin Başarır ve bir grup CHP’li milletvekili tarafından genel merkezin istediği şekilde gelişmediğini ve sürecin planlı olarak değiştirildiğini savundu.

Kaynaklar, yapılan eylemden Özel’in haberdar olmamasını mümkün görmediklerini ancak Ali Mahir Başarır’ın İmamoğlu’na yakın vekillerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini bildirdi. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın olaylar yaşandığı esnada geride kalmasının önde ise Başarır’ın olmasının dikkat çekici olduğunu bildiren CHP’liler, “İmamoğlu’nun etkisine” işaret etti. Kaynaklar, “Eylemin sadece barikat kurup bitirilmesi planlanırken kavgaya dönüşmesinde bir tuhaflık var. Özgür Bey, Ali Mahir Bey’e (Başarır) sinirlerine hakim olmadığını bilmesine rağmen ve o gün nöbetçi Grup Başkanvekili Gökhan Bey’ken (Günaydın) neden bu süreci Ali Mahir Bey’e bıraktı” dedi.